Zoektocht in Overijssel naar foto's uit Tweede Wereldoorlog levert al 75 bijzondere plaatjes op

Vier gezichten kijken strak in de lens van de camera. "De verklede verzetsmensen zullen een dag later, op 3 oktober 1944, een overval plegen op het huis van bewaring in Zwolle", verklaart Paul Harmens van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) wat te zien is op de foto. Harmens is vanuit het HCO betrokken bij de zoektocht naar foto's.

Welke bijzondere foto's bevinden zich nog in de archieven van mensen thuis? In de boekenkast of misschien ergens verborgen in een doos op zolder? "Heel veel historische verenigingen en archieven hebben wel foto's van de bevrijding", weet Harmens. Daar zitten ongetwijfeld exemplaren tussen die nog onbekend waren en van grote waarde zijn.

Familiefoto

Alle foto's uit de Tweede Wereldoorlog zijn waardevol, vindt Harmens. "Wie heeft er bijvoorbeeld foto's gemaakt van het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog? Foto's van de inrichting van een huis bijvoorbeeld of een familiefoto?" Het klinkt op het eerste gehoor misschien niet heel bijzonder, zo'n foto, maar Harmens denkt daar toch anders over. "Ik vind bijna alle foto's uit de oorlogstijd bijzonder."

Volgens Harmens hebben veel mensen in Overijssel gehoor gegeven aan de oproep foto's te sturen. "Heel veel mensen nemen de moeite om foto's te uploaden en daar zijn we ook heel erg blij mee."

Vliegveldje

Zo is er ook een foto van een man en een vrouw die voor een vliegtuigje staan dat is geland op de Holterberg aan de kant van Nijverdal. "Na de bevrijding is daar een soort vliegveld ingericht", legt Harmens uit. "Op de Hegejanskamp aan het fietspad van Nijverdal naar Holten hadden de Canadezen een soort 'mini-airport' aangelegd, een veldje waar verkenningsvliegtuigen konden landen.

Een vliegtuig dat geland is op de Holterberg in Overijssel (Foto: Historisch Centrum Overijssel)

Op weer een andere foto staan zo'n dertig mannen uit Twente die te werk gesteld zijn in Zwolle. "We zien hier mannen die in een school zitten", omschrijft Harmens de foto. "Achterop de foto staan de namen van de mannen geschreven, maar ook de adressen. Hoe mooi is het dat je die mensen weer kunt traceren of hun kinderen?"

Mannen uit Twente die te werk gesteld zijn in Zwolle (Foto: Historisch Centrum Overijssel)