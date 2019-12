Vijf Overijsselse bibliotheken in landelijke top 20, Salland Overijssels beste

Vijf Overijsselse bibliotheken staan in de top 20 van de best presterende bibliotheken van ons land. Dat blijkt uit cijfers van Mark Deckers van Rijnbrink, een instelling die bibliotheken in Gelderland en Overijssel ondersteunt.

Volgens de lijst is de Bibliotheek Salland de best presterende in Overijssel. 'Salland zat de voorgaande jaren net buiten de top 20 en heeft zich op eigenlijk alle fronten verbeterd. Dit moet echt eer naar werken zijn voor de medewerkers van de Bibliotheek Salland', is het juryrapport van Deckers.

De Bibliotheek Salland heeft vestigingen in Raalte, Olst, Wijhe en Heino. Ook zijn er zogenaamde servicepunten in Heeten, Luttenberg, Nieuw Heeten en Marienheem.

De helft

Verder staan in de lijst ook de bibliotheken van Hengelo (7), Borne (8), Nijverdal (13) en Twenterand (14). Het valt op dat de helft van de lijst bestaat uit bibliotheken uit Gelderland en Overijssel. De voorzichtige conclusie van Deckers is dat er een goed bibliotheekklimaat is in 'de provincie'.

De beste bibliotheek is volgende de lijst die in Stadskanaal en Zuid-Groningen. Arnhem staat op plek twee, gevolgd door Nijkerk op drie.

De top 20 is gemaakt op basis van het aantal leden, uitleningen per lid, bezoeken per inwoner en het aantal georganiseerde activiteiten door de bieb. De cijfers zijn aangeleverd door de bibliotheken zelf, waarna Deckers de lijst samenstelde.