Geen barbecue op straat of grensblokkade, nu een gebaar van boeren in Staphorst

"Dit is een actie om de burgers aan de ene kant een klein beetje te zeggen van 'sorry voor het beetje overlast dat we veroorzaakt hebben'", vertelt boer Arnold Snijders. "Maar het is ook een kerstgroet voor de burgers die vaak in groten getale achter ons stonden."

Goodwill

Toch is het bord volgens Snijders niet bedoeld om goodwill terug te winnen bij burgers, na de acties vorige week. "Er zijn altijd mensen die er niet zo blij van worden, maar we zijn dertig jaar niet de straat op geweest."

Snijder beaamt dat er wel wat overlast is ontstaan, maar ook zegt hij dat uit verschillende enquêtes blijkt dat de burgers nog steeds achter de acties staan. "We willen deze mensen graag een kerstgroet brengen. Persoonlijk kun je ze allemaal niet benaderen, dus daarom doen we het op deze manier."

Het bord langs de A28 bij Staphorst staat de hele week langs de weg.