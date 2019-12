Drama in Nieuwleusen, brand in de kerk en een warmterecord: dit was juli 2019

Nieuwleusen maakt op zondag 14 juli een drama mee. In de vroege ochtend woedt een uitslaande brand in een huis van een gezin aan de Zwartewaterland. Daarbij komt de 22-jarige zoon om het leven. Later wordt zijn jongste broer aangehouden voor brandstichting.

Drama in Nieuwleusen: zoon (22) komt om bij aangestoken woningbrand (Foto: Persbureau Meter)

In Hengelo verwoest een brand de Moeder Theresakerk. Er zijn metershoge vlammen en er is veel rookontwikkeling. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De brand is ontstaan door een technische storing, blijkt later uit onderzoek.

Uitslaande brand verwoest op 8 juli de Moeder Teresakerk in Hengelo (Foto: News United/ Jack Huygens)

Pastoor Oortman probeert de geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw bij elkaar te houden.

Weerrecords

De vakantiemaand juli begint met een koude nacht, tenminste voor zomerse begrippen. Sommige Twentenaren werden al vroeg wakker, omdat het zomerse dekbed toch net iets te dun was voor de -1 graad Celsius die de thermometer in de vroege ochtend van donderdag 4 juli aangaf.

Van min 1 naar plus 40,2 graden

Het record van de koudste julinacht werd later in de maand gevolgd door een hitterecord. Op 25 juli gaf de thermometer van weerstation Twente op enig moment 40,2 graden aan! Hoogste tijd voor Afkoel TV dus. En dat bleef niet onopgemerkt, ook in Japan en Frankrijk vielen de winterse beelden van RTV Oost tijdens de zinderende hitte op:

Ophef over plan uitbreiding Veldzicht

In Balkbrug lopen de gemoederen hoog op tijdens informatiebijeenkomsten over een verzoek van de minister voor de opvang van twintig extra illegale vreemdelingen met psychiatrische problemen in Veldzicht.

De leiding van de kliniek schrikt van de ophef en stelt een telefonisch meldpunt in voor inwoners van het dorp. Directeur Hans-Reinder Menkveld erkent dat de voormalige tbs-kliniek de afgelopen jaren te veel naar binnen was gekeerd. Hij komt met uitleg over Veldzicht.

Er waren drama's, serieuze nieuwsontwikkelingen en er sneuvelde een hitterecord in juli 2019, een maand die begon met de invoering van een app-verbod op de fiets: