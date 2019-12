Hennepgate in Hasselt, donatiedrama en Poetin vond een bondgenoot: dit was augustus 2019

Maar we beginnen met een faillissement. Biodiesel Kampen werd bankroet verklaard. Een week voor het faillissement werd de eigenaar al veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden vanwege fraude met biodiesel en het witwassen van geld.

Augustus was ook de maand dat Jan en Jannie van Raalte uit Hasselt in het nieuws waren. In de tuin van het echtpaar stonden twee wietplanten om wietolie van te maken. Jannie gebruikt de olie om haar psoriasis te onderdrukken. Maar iemand diende een klacht in over de planten en een paar dagen later had de politie ze afgezaagd.

Dream or Donate

Broer Rasta zal ook nog wel eens terugdenken aan augustus. De baas van de donatiesite Dream or Donate kwam in flinke problemen, nadat al het ingezamelde geld spoorloos verdwenen was. Volgens Rasta kwam het door een hack. Begin december kwam het nieuws dat Rasta al het geld aan de gedupeerden had terugbetaald.

Broer Rasta blikte deze maand terug op de affaire:

Poetin

Dan nieuws uit Rusland (en Almelo). Sinds augustus mag de 92-jarige Albert Gietelink uit Almelo zich een vriend van de Russische president Poetin noemen. Begin dit jaar schreef Gietelink een brief aan de president. De Almeloër maakte zich zorgen over onder meer de verhouding tussen de Russen het het westen en het opzeggen van kernwapenverdragen.

In augustus kreeg Gietelink antwoord van de Russische ambassade. Het schijnt dat Poetin daar zelf opdracht voor had gegeven. Als dank voor de bezorgdheid van de Almeloër, kreeg hij een speciale Russische onderscheiding én een fles wodka.

Wasmachines

Zijn vijftigste verjaardag zal Alex Biesema uit Glane waarschijnlijk nooit meer vergeten. Op 10 augustus zag hij Abraham en dat vierden zijn collega's door vijftig wasmachines in zijn tuin te zetten.

Waarom? Dat legt Alex zelf uit:

Dierennieuws

Augustus was ook de maand met opvallend veel dierennieuws. In Ommen liep opeens olifant Bubba door de bossen.

Olifant in Ommen (Foto: Edwin Beuving)

De titel voor de meest bekende haan van het jaar, gaat naar de 'Heracles-haan'. Het beest werd op het veld gezet door boze fans van de club. Ze zijn er niet blij mee dat de nieuwe naam van het stadion Erve Asito werd.

En er werd nog een titel in augustus vergeven, namelijk die van mooiste modderpoel. Varkenshouderij Overesch uit Raalte kreeg die prijs van Wakker Dier. De modderpoel was hard nodig afgelopen zomer, want de beesten hadden flink last van de hitte. De varkens zochten in het modderbad de verkoeling.

Botsboten

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de onkunde van de 'kapiteins' op de Giethoornse bootjes. Toen de zomer in augustus ten einde liep, maakten we een overzichtje van de opvallendste stuurmanskunsten in het water bij Giethoorn.

Deze willen we je niet onthouden: