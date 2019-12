Mysterieuze poppen duiken op in gemeente Hardenberg

Op verschillende plekken in de gemeente Hardenberg worden poppen gevonden. De poppen dragen het masker dat bekend is geworden door de film 'V for Vendetta'. Ook Anonymous, het gezicht van een hackerscollectief, draagt dit masker.

Waarom de poppen worden geplaatst is niet bekend. Ook is niet bekend wie de poppen daar heeft neergezet. Bij sommige poppen staat de tekst "sluit aan" of "steun ons".

Volgens mensen op Facebook staan er poppen in De Krim, Lutten, Dedemsvaart, Gramsbergen, Kloosterhaar en Schuinesloot. In de Facebookgroep Lutterjournaal wordt aan de organisatie van de Coop Dorpsloop, die wordt gehouden in De Krim, gevraagd of de poppen bij het evenement horen. Dat is volgens de organisatoren niet het geval.

