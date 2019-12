Bestuursvoorzitter Deventer Ziekenhuis vertrekt naar kinderziekenhuis in Utrecht

Sinds 2014 is Gallé verbonden aan het ziekenhuis in Deventer. "Ik ben natuurlijk heel blij met mijn nieuwe functie in het Prinses Máxima Centrum, maar ik verlaat het Deventer Ziekenhuis met pijn in mijn hart. Het is namelijk een prachtig ziekenhuis, gelegen in een prachtige stad met achterland, dat zeer verbonden is met het ziekenhuis."

Prinses Máxima Centrum



Bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie wordt Gallé verantwoordelijk voor het algemene beleid, financiën/HR en de bedrijfsvoering.

De Raad van Toezicht van het Deventer Ziekenhuis is inmiddels gestart met het vinden van een opvolger. "We feliciteren haar met haar mooie nieuwe uitdaging, maar zien haar ook niet graag vertrekken", aldus voorzitter Wander Blaauw van de Raad van Toezicht.

Helemaal onlogisch is de overstap van Gallé naar Utrecht niet. Het Deventer Ziekenhuis werkt al jaren nauw samen met het Prinses Máxima Centrum. Kinderen die onder behandeling staan in Utrecht, kunnen in Deventer kleine behandelingen krijgen.