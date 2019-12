Geliefde Steenwijker muzikant Jan de Vries (75) overleden

Muzikant en ondernemer Jan de Vries uit Steenwijk is op 19 december op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn hele leven stond in het teken van muziek, zo speelde hij als saxofonist in allerlei formaties. Ook had hij sinds 1971 een muziekwinkel in Steenwijk.

Jan was een bekende en geliefde Steenwijker. Hij was al lange tijd ernstig ziek, toch bleef hij tot op het eind actief met zijn dixieland-band 'Old Stoners'. In zijn winkel had Jan al wel stapje terug gedaan, familieleden nemen de winkel over.

Markante persoonlijkheid

Op Facebook zijn honderden reacties binnengekomen op zijn overlijdensbericht: "Steenwijk is een markante persoonlijkheid kwijt. Wat blijft, zijn de herinneringen". "Een rasmuzikant met een gouden hart", "Steenwijk is een cultureel icoon verloren", "altijd enthousiaste saxofonist/musicus is heengegaan".

Vrienden en bekenden van Jan de Vries hebben plannen voor een herdenkingsconcert. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend.