Nog veel vragen en schrik over schietincident in Deventer wijk Tuindorp

Een van de kogelgaten in het raam van een woning in de Deventer wijk Tuindorp (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Tonnie Smit is penningmeester van speeltuinvereniging Tuindorp en neemt maandagochtend poolshoogte bij de afgelopen weekend beschoten woning, op steenworp afstand van de speeltuin. "Een verschrikking is het", zegt hij. "En je weet niet waarom er geschoten is."

Drie kogels werden er afgevuurd op een leegstaande woning aan de Putmanstraat. Flinke kogelgaten in een raam op de begane grond zijn het bewijs. Een ander raam is dichtgetimmerd. "Ik woon hier nu 36 jaar in de wijk, maar heb dit nog nooit meegemaakt", zegt Smit. "Dit zijn gewoon rustige straten. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat."





Opgeknapte woning

Hij vervolgt: "In de beschoten benedenwoning zou een 21-jarige jongen komen wonen. Het huis is door de woningcorporatie helemaal opgeknapt. Eerder woonde er een Pools gezin. Die jongen durft niet meer terug. Ik zou het ook niet doen. Je weet niet waarom er geschoten is en of de schutters misschien terugkomen."

Hij kijkt nogmaals naar de kogelgaten met een doorsnee van zo'n twee centimeter. "Dit is geen klein kaliber vuurwapen geweest, maar ik heb niks gezien." En gehoord misschien? "Ik was wel thuis, maar de hele avond wordt hier al vuurwerk afgestoken. Je reageert niet meer op de knallen, dat is het. Je gaat niet kijken, omdat je denkt dat het vuurwerk is."

Drie personen

De bovenbuurvrouw heeft volgens Smit drie personen weg zien lopen. Maar de vrouw doet niet open en blijft verscholen achter het gordijn van haar bovenwoning. "Laten we hopen dat het rustig blijft hier", besluit Smit. "Je moet er toch niet aan denken dat iemand iets overkomt door zoiets."