Landgoed Singraven wil geen Natura 2000-gebied worden

Rentmeester Kees Jan Meijer van het Landgoed Singraven was nogal verrast over het artikel over dat de Vogelbescherming Landgoed Singraven als mogelijke Natura 2000-gebied wilde aandragen. De vogelbescherming overweegt dat, omdat de bijzondere Middelste Bonte Specht in dit gebied leeft.

"Vooral de timing snap ik niet, want iedereen is druk met de stikstofdiscussie die juist ontstaan is door de Natura 2000 gebieden."

Angst voor Natura 2000

Natura 2000-gebieden vormen een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Hierbij krijgen bepaalde bijzondere soorten extra bescherming en wordt de biodiversiteit in het leefgebied extra beschermd. Maar het landgoed en de boeren in het gebied zijn bang dat de regelgeving juist averechts werkt voor Singraven.

Middelste Bonte Specht

"Dat de Middelste Bonte Specht hier woont, komt doordat wij onze landgoed op een goede wijze beheren. Daar zijn wij heel trots op", zegt Meijer. "Wij willen niet onderhevig worden aan politiek die steeds wat anders wil. Wij geloven dat onze stichting een sterker en langduriger beheer levert."

Inkomsten

Ook is hij bang dat het de inkomsten van het landgoed kan schaden. "Ons landgoed is afhankelijk van de mensen die pacht betalen, die hier wonen en werken, van de bosbouw en het toerisme. Of dat nog kan als het gebied Natura 2000 status krijgt, is niet duidelijk. En zonder die inkomsten kan het landgoed niet bestaan."

Veehouders

Biologische melkveehouder Eddo Nijhof leeft met zijn jonge gezin van de opbrengsten van zijn melk. "Er is al zoveel onzeker voor de boer en dan komen ze met dit." In onderstaand filmpje legt Nijhof uit wat hij allemaal doet om de biodiversiteit te versterken en welke mogelijke gevolgen het heeft voor zijn bedrijf als het gebied Natura 2000 status krijgt.

Of de Vogelbescherming doorgaat met de plannen, zal over twee tot drie jaar blijken. Ze gaan eerst de Middelste Bonte Specht een aantal jaren monitoren.

