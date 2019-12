Jubilerende woongroep Roombeek biedt jongeren een veilige plek

In 2006 werd in de Enschedese wijk Roombeek een huizenblok gebouwd met een oppervlakte van 1235 vierkante meter. Het pand biedt onderdak aan de christelijke woongroep Roombeek. Inmiddels bestaat de woongroep twaalf en een half jaar. Er wonen vier gezinnen als kernbewoners. Ze zijn de noabers; goede buren voor jongeren die er een veilige tijdelijke woonplek vinden.

Een van de van de tijdelijke bewoners is Kevin. Hij verlaat twee weken voor Kerst de woongroep en wordt uitgezwaaid door de kerngroepleden en zijn medebewoners. Hoewel hij niets heeft met het geloof dat er actief wordt uitgedragen, kan hij terugkijken op een goed tijd. "Ik heb geleerd respect voor elkaars overtuigingen te hebben. Ja, ik ga ze echt missen."

Nieuwsgierig naar het geloof

Ook Manuela voelt zich thuis bij de woongroep. Ze is nieuwsgierig geworden naar het geloof en leest af en toe uit de bijbel. De liederen die er worden gezongen, zingt ze inmiddels uit volle borst mee. "Ik heb mezelf hier teruggevonden", zegt ze. "Als ik wegga, neem ik dat vertrouwen in mezelf mee."

"Ik kan het aanraden"

Marleen en Jeroen de Lange wonen sinds 2014 als kerngroepleden in de woongroep. "Ik kan het iedereen aanraden, maar het moet je wel liggen", zegt ze over deze bijzondere manier van samenwonen. "Als je je even met je gezin wilt terugtrekken doe je de deur op slot en de blinden dicht, dan is het voor iedereen duidelijk."

Timon

De woongroep was oorspronkelijk een initiatief van Timon. In juli 2013 nam Zorggroep Manna woongroep Roombeek over van stichting Timon. Manna zorgt ook voor de professionele begeleiding van de jongeren. Het wooncomplex bestaat uit vier eengezinswoningen met daar tussenin de gemeenschappelijke ruimtes om te koken en te chillen. Jongeren wonen boven in eigen appartementen. Ook is er een kapel en een gezamenlijke tuin.

