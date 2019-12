3FM-dj Jorien uit Hardenberg heeft het zwaar met voettocht voor het goede doel

Om 8 uur vanochtend begon Jorien Renkema samen met collega Mark van der Horst aan etappe 20 van Hellendoorn naar Ommen. "Toen de tocht bekend werd gemaakt en ik wist dat ik moest lopen, dacht ik meteen: Leuk dat ik door Ommen loop. Ik kom uit Hardenberg dus ik ken het hier goed." zegt de 3FM-dj.

In Ommen voelt Jorien, die tegenwoordig in Emmen woont, zich nog wel vertrouwd. "Een vriend van me heeft hier een café en ik ging vroeger altijd met mijn ouders op de fiets naar Ommen om ijsjes te eten. Ik heb mijn collega Mark daarnet ook steeds van alles verteld over de plekken die ik nog kende. Ik heb veel goede herinneringen hier."

Glazen huis

Kwam de Serious Request inzamelingsactie van radiozender 3FM voorheen altijd vanuit het Glazen Huis ergens in een stad in Nederland, sinds vorig jaar lopen de dj's in de week voor kerst dwars door het land voor het goede doel. Vorige week werd er in Goes gestart, morgen moeten de teams in Groningen aankomen.

"Ik denk dat dit een hele mooie vorm is" zegt Jorien. "Er komen heel veel mensen achter ons aanlopen en achter ons staan. Letterlijk en figuurlijk. Dat hebben we ook heel erg nodig om geld op te halen". De teller stond gisteren op ruim 800.000 euro.

Ommen

In Ommen is veel belangstelling voor de actie. Een grote stoet meelopers volgt de dj's die terwijl ze live radio maken, met omstanders praten, en ook nog af ten toe een geld aanpakken van automobilisten die langsrijden. Eromheen draaien een aantal cameraploegen.

Als het duo op de markt in Ommen aankomen worden ze door een ander dj-team afgelost. Eva en Frank lopen vandaag verder naar Zuidwolde.

Jorien voelt zich na 7 etappes van 20 kilometer nog best wel goed. "Gisteren liepen we in de nacht, dat was zwaar. Het regende ook. Ik kwam met tranen in mijn ogen over de finish. Maar vandaag ging het goed. Ik voel me nog prima"