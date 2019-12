Terug naar kerstavond 1914 met Theatergroep De Jonge Honden: vrede in de loopgraven

Waarom op zolder? "Het is eigenlijk een beetje traditie om bij De Jonge Honden een kerstvoorstelling te maken op zolder", legt theatermaker en medespeler Silas Neumann uit.

'Een foto is waar'

Jolmer en Silas hebben zich samen verdiept in de Eerste Wereldoorlog en met name de kerstdagen van 1914. Ze lazen boeken, brieven en vonden foto's van Duitse en Engelse soldaten. Zo creëerden ze een verhaallijn van de jonge Andrew, die op zijn zestiende de loopgraven in moest. "Wij hebben Andrew ook echt op een foto gevonden", vertelt Jolmer. "Een foto die in 1914 tijdens die kerstavond is gemaakt."

Ze zijn samen naar Berlijn geweest. "Zo hebben we wonderlijk genoeg een fotoalbum uit 1914-1916 gevonden, met een foto waar een aantal generaals onder een boom kerst aan het vieren zijn", vertelt Jolmer. Dat gaf deze theatermakers weer inspiratie voor nieuwe verhalen. "Het leuke aan een foto is, is dat het waar is."

Veel miniaturen en techniek

"We zijn al langer bezig met de vraag hoe objecten een verhaal vertellen", zegt Silas. Het verhaal speelt zich op verschillende plekken af en deze locaties zijn uitgebouwd als miniatuurwerken die tijdens de voorstelling live gefilmd worden door de spelers Jolmer en Silas.

Miniatuur van de loopgraven (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

"Het is wat uit de hand gelopen", geeft Silas toe. "Maar ondanks de techniek wilden we wel met respect omgaan met deze echte verhalen. Het is technisch, maar we houden een mooie vertellende stijl aan", benadrukt Silas.

Waarom nu?

Het theaterstuk is een familievoorstelling en geeft een beetje kennis en geschiedenis mee aan de bezoekers. Maar volgens Jolmer en Silas gaat het vooral om het menselijke aspect, de dialoog die we met elkaar voeren.

"Het is zo zwart-wit niet", zegt Silas. "Als iemand een andere mening heeft dan jij is dat oké, je kan met elkaar in gesprek gaan", vindt Silas. "Vooral in de tijd van sociale media zijn we poppetjes die maar reageren, maar als zo'n poppetje een gezicht krijgt wordt de toon ook vaak anders", voegt Jolmer toe.

Miniatuur van de stad (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

De Kleine Vrede is van vrijdag 27 december tot en met maandag 30 december te zien op de zolder van het Perrontheater van de Theatergroep De Jonge Honden in Zwolle.

Meer weten over het maakproces van deze voorstelling en het verhaal van 'De Kleine Vrede'? 25 december in Hoogtij.