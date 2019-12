Donna (11) uit Hengelo presenteert Sarah! als winnares verhalenwedstrijd RTV Oost

In oktober werd Donna op school al verrast met de uitslag. "De meester zei dat jullie voor hem kwamen, maar toen hoorde ik ineens m'n naam en hoorde dat ik gewonnen had."

Omdat ze nu kerstvakantie heeft, was het een goed moment om langs te komen in de studio. Samen met haar opa en oma kreeg de jonge schrijfster een rondleiding. En ze presenteerde een uur mee met Sarah. Ook kreeg ze een boekenpakket van Mark Haayema.

En natuurlijk werd Donna met een camera gevolgd tijdens het presenteren. Kijk hier hoe dat ging:

Hier het winnende verhaal van Donna:





REIS NAAR DE TOEKOMST



Saar wordt wakker door het licht dat in haar kamer schijnt. Ze knippert nog een laatste keer met haar ogen en stapt dan uit bed.



Het is weekend dus ze hoeft zich niet te haasten voor school. Ze loopt naar beneden en hoopt dat ze de tv eindelijk voor haarzelf heeft. Maar nee, zoals altijd heeft haar oudere broer Sam de bank en de tv al in beslag genomen.



"Sorry zusje, de bank is bezet en de tv ook zoals je ziet", zegt Sam. "Dan moet je maar eerder uit je bed komen." Boos loopt Saar naar haar moeder die in de keuken staat te bellen met haar vriendin. Saar loopt naar haar moeder toe en zegt: "Mam, Sam wil niet delen met de tv."

Haar moeder zegt: "Hier neem de tablet maar."



Grommend neemt Saar de tablet aan en loopt naar de bank. Ze stopt met grommen als er opeens een reclame in beeld komt: "Win een reis naar de toekomst, schrijf een verhaal over iets bijzonders, iets fantastisch. Gebruik je fantasie en wie weet win jij wel een reis naar de toekomst."



Saar is gelijk geïnteresseerd, ze wilde altijd al weten hoe de toekomst er uit ziet en volgens haar moeder kan ze goed verhalen schrijven. Dus gaat ze gelijk aan de slag. Ze pakt pen en papier en begint te schrijven.



"Hmmm….. waar zal ik het over hebben", denkt Saar. Uiteindelijk heeft ze een titel: "Reis door de tijd". Best toepasselijk, denkt Saar. Uiteindelijk heeft ze een prachtig verhaal op haar papier staan. Ze laat het aan haar moeder zien en haar moeder stuurt het gelijk op de post.



Twee weken later wint Saar de wedstrijd. "U wordt uiterlijk aanstaande woensdag verwacht voor het gemeentehuis. Daar staat het portaal naar de toekomst", leest haar moeder voor. "Cool", zegt Saar. Maar van binnen gaat ze helemaal los.



Woensdagochtend kan Saar niet wachten tot ze gaan. Ze heeft al meer dan tien keer aan haar moeder gevraagd of het al tijd is. En dan nu eindelijk is het tijd. Saar rent de auto in en ze rijden weg. Als ze er zijn, rent Saar de auto uit.



Voor het gemeentehuis krijgt ze een hand van Brandon. "Zo jij moet dan Saar zijn", zegt hij. "Ja, dat klopt", zegt Saar. "Mooi zo", zegt Brandon. "Ik ga vandaag met je mee op reis."

"Oké", zegt Saar.



"Kom, zullen we dan maar gaan?", vraagt Brandon. "Ja, prima", zegt Saar. Dan springen ze samen het portaal in. En wooeesh.. ze zijn in de toekomst. "WOW!", zegt Saar. "Kom, dan lopen we naar je huis", zegt Brandon. "Oké", zegt Saar.



"OMG!", zegt Saar als ze voor haar huis staan. Ze gaan naar binnen en Saar rent gelijk naar haar kamer. Haar bed zweeft, haar kast heeft robotarmen om haar kleren aan te geven en aan haar bureau zit een robot huiswerk te maken.