Samira Ahala: een spirituele allochtoon in Rouveen

Samira Ahale heeft Marokkaanse roots en woont tegenwoordig in Rouveen. Maar haar tongval is duidelijk herkenbaar als Vlaams. Deze opvallende mix maakt nieuwsgierig. Ze beschrijft haar enerverende levensverhaal in haar autobiografie boek Eindelijk vrij.

Samira's jeugd speelt zich af in de Antwerpse wijk Hoboken. Haar ouders hechten aan een strenge opvoeding: Samira mag niet in een broek lopen, een hoofddoek is verplicht, contact met jongens verboden en verder leren zit er voor haar niet in. Het maakt haar rebels.

Strenge opvoeding

Samira betwijfelt of die strenge opvoeding helemaal is terug te voeren op het islamitisch geloof dat haar ouders aanhangen: "Mijn moeder kleedde zich eerst heel anders, veel vrijer. Ze onderscheidde zich in de jaren zestig niet van andere Belgische vrouwen. Het is net als met Nederlandse immigranten in bijvoorbeeld Canada, die klemmen zich ook helemaal vast aan gewoontes die ze vanuit Nederland meenamen."

Angst

Op school draagt ze een lange broek maar er is altijd de angst dat ze zal worden betrapt. Naar Marokko gestuurd te worden, is haar grootste angst. Uiteindelijk vlucht ze in een huwelijk met een Rotterdamse moslim. "Alles was beter dan thuis", zegt ze, "maar ik was ook in mijn huwelijk niet gelukkig". Na haar echtscheiding woont ze een tijdje in Drenthe. In de zomer van 2019 zomer strijkt ze met een nieuwe partner neer in Rouveen.

Inmiddels coacht ze professionals om inzicht te krijgen in de oorzaak van onvrede, op ieder levensvlak. Naast Eindelijk vrij schrijft ze ook De spirituele allochtoon en het kusjeshuis.

Meer weten? zondag 29 december in Hoogtij.