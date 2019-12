TV Oost eindigt 2019 met bier en humor en duikt het nieuwe jaar in!

Beste Bok van het Oosten - Finale

Omroep Gelderland en RTV Oost gingen dit najaar samen op zoek naar de Beste Bok van het Oosten. In oktober en november bezochten de regionale omroepen diverse brouwers en bierfanaten in hun gebied om ze te portretteren. In de finale, op dinsdag 31 december om 19.10 uur, de ontknoping: wie heeft de Beste Bok van het Oosten?

TV Oost: 31 december om 19.10, 20.10 en 23.10 uur







Bert en Lisanne De Beste Bok van het Oosten (Foto: RTV Oost)

Twentse Eindejaarsconference

Ook eind 2019 blikken we weer terug op het afgelopen jaar. Zoals Tukkers dat doen: lekker nuchter en zonder flantuten. Nathalie Baartman, André Manuel, Thijs Kemperink en Bert Eeftink (Helligen Hendrik) in een show vol vaart, cabaret, muziek en Twentse humor. Buikpijn van het lachen gegarandeerd!

TV Oost: 31 december om 21.10 uur, 1 januari om 10.00 en 14.00 en 20.10 uur.

Twentse cabaretiers (Foto: Wilmink Theater)





Dialectdag

In maart 2019 zette RTV Oost de streektaal in het zonnetje tijdens Maart Dialectmaand. Deze maand werd afgesloten met een spetterend Dialectfestival waarvan je nogmaals kunt genieten. Muzikale optredens van onder meer Bert Eeftink & Paul Schabbink, Höllenboer, Edwin van Hoevelaak en cabaret van Jan Riesewijk en Tweeduuster zie je op nieuwjaarsdag direct na het vuurwerk bij TV Oost.

TV Oost: 1 januari om 00.05 uur. De uitzending start direct na het vuurwerk.



RTV Oost Nieuwjaarsduik

Het jaar begin je pas echt met een frisse duik in recreatieplas de Oldemeijer in Hardenberg. Solisten, vrienden-, vriendinnengroepen, clubteams of bedrijventeams, iedereen is welkom. Ook deze editie is er weer een mooi bedrag van € 250 te winnen voor de eerste die de houten bokaal weet te veroveren.

TV Oost: 1 januari 12.55 uur en een herhaling ’s avonds om 17.10 uur. Deze uitzending wordt elk half uur herhaald.







Nieuwjaarsduik (Foto: Roel Zweers)