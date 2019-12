Staatssecretaris gaat aanschaf Chinese Keolis-bussen onderzoeken

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gaat onderzoeken of de aanschaf van in China geproduceerde elektrische bussen door ov-bedrijf Keolis eerlijk is verlopen. Dat meldt een woordvoerder tegenover de NOS . Ze bekijkt daarbij in eerste instantie of de aanbesteding wel onder haar bewind valt, omdat het om een provinciale kwestie gaat.

Keolis heeft begin december 259 bussen voor ritten in Overijssel, Flevoland en Gelderland besteld bij de Chinese producent BYD. Enkele weken eerder werden er al 156 bussen gekocht voor ritten in Noord-Holland, waarbij een flink deel van de productie in China plaatsvindt.

De Nederlandse producent VDL Bus & Coach legde het in de aanbesteding af tegen de Chinezen en spreekt van oneerlijke concurrentie. VDL Groep-eigenaar Wim van der Leegte beklaagde zich in een opiniestuk op de VDL-website over het mislopen van de orders. "Natuurlijk hebben wij een zakelijk belang bij het leveren van bussen. Maar als voorvechter van het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie maken wij ons oprecht grote zorgen door de gunningen van de genoemde concessies", zo schreef hij.

Frustratie

Staatssecretaris Keijzer laat via haar woordvoerder weten dat ze de frustratie begrijpt. "VDL is een mooi Nederlands bedrijf dat voor heel veel werkgelegenheid zorgt. De vraag is of hier sprake is van oneerlijke concurrentie. Dat weet ik nog niet." Een woordvoerder liet weten dat Keijzer gaat onderzoeken of de aanbesteding onder haar bewind valt.

PVV Overijssel beklaagde zich eerder ook over de aanbesteding. "Dit college heeft altijd de mond vol van het stimuleren van de Overijsselse werkgelegenheid, maar laat wel Chinese bussen via Ali Express bestellen. Want dat is zo lekker goedkoop. De jaarlijkse snoepreisjes van dit college naar China werpen nu hun vruchten af voor de communisten, ten koste van onze eigen ondernemers. Triest", reageerde PVV-Statenlid Joeri Pool.