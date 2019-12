Anticlimax voor spiksplinternieuw warenhuis en een prijzige maand: dit was september 2019

Dinsdagavond zetten we de oliebollen weer op tafel en ontkurken we om middernacht de champagnefles. We ruilen 2019 in voor 2020. Maar dat doen we niet zonder dat we hebben teruggekeken op afgelopen jaar. Vandaag: september. Het was de maand met een anticlimax voor een nieuw warenhuis en ook gingen verdacht veel mensen er met een prijs vandoor.

Maar we beginnen met een langlopende zaak. Mario D., die veroordeeld werd voor het monstertruckdrama in Haaksbergen in 2014, staakte in september zijn juridische strijd. Dat betekende dat vijf jaar na het monstertruckdrama chauffeur Mario D. definitief vijftien maanden de cel in ging.

Het was misschien wel de grootste anticlimax in de winkelstraat. In 2017 opende warenhuis Hudson's Bay met een hoop bombarie vestigingen in Zwolle en Enschede, maar in september was de koek op. Twee jaar na de opening werd duidelijk dat de winkel niet goed liep en dat de vestigingen eind dit jaar dicht gaan.

Een ander langlopend dossier is dat van Lelystad Airport. Overijsselaars in de Kop zijn bang dat laagvliegende toestellen van en naar Lelystad in de toekomst overlast gaan veroorzaken. Zo ver is het nog niet, want het vliegveld gaat (nog) niet open. Eind september leek de zaak in een stroomversnelling te komen toen de Europese Unie groen licht gaf voor de opening. Al met al heeft dat groene licht niet voor de definitieve opening gezorgd, want we zitten ook nog met een stikstofprobleem. Maar daarover in een ander maandoverzicht meer...

Held

Taxichauffeur Gerben van Dam (61) uit Zwolle zal september ook niet snel vergeten. Op 6 september redde hij het leven van een man die met zijn handbike vast kwam te zitten op een spoorwegovergang in Ommen. Op een haar na werden beiden geraakt door een aanstormende trein.

Gerben legde uit hoe dit precies gebeurde:



Prijzen

September was ook de maand dat er opvallend veel Overijsselaars in de prijzen vielen. Zo won de Schuttebusbrug in Zwolle een Duitse ingenieursprijs, kreeg muziekproducent Edwin van Hoevelaak een Buma NL Award en was het beweegbeleid van een basisschool in Enschede het 'beste initiatief' van Nederland.

Annelies uit Steenwijk werd dit jaar ook geëerd. In de jaren zestig streed ze in de VS voor gelijke rechten voor mensen. En in die hoedanigheid schreef ze ook toespraken voor Martin Luther King. Haar hele leven staat in het teken van voorlichtingen geven, vluchtelingen ondersteunen en het organiseren van vredesactiviteiten. Daarom werd ze afgelopen september geridderd:

Het was ook het jaar van Hanna van Hendrik, het Twentse theaterspektakel. In september won de show een Musicalworld Award in de categorie 'beste regionale productie'. Daarmee versloeg het een andere Twentse productie, STORK!, die in dezelfde categorie was genomineerd.

De langste prijs

Ook in Ommen werd een prijs in de wacht gesleept. Het was geen grote of belangrijke prijs, maar wel een hele lange. In vijf uur tijd bakten tien bakkers de langste tompouce van Nederland: 205,5 meter.