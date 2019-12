Kerst met mooie programma’s bij RTV Oost

RTV Oost heeft tijdens de kerstdagen een aangepaste programmering met traditioneel de kerstnachtdienst in streektaal en Kroamschudd’n in Mariaparochie, maar ook de indrukwekkende documentaire ‘Lest we Forget’ en de muziekspecials ‘Status Quotes – Op Heilige Grond’ en ‘The Christmas Night’.

Kerstnachtdienst in streektaal

Vanuit de Sint Nicolaaskerk in Lettele. Het thema van deze kerstnachtdienst is Kiek Um es (God Allemachtig, en doar nen Zön van). De medewerkenden aan de kerkdienst spreken en zingen de dialecten uit de hele provincie Overijssel. Voorgangers zijn classispredikant Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen. De muzikale omlijsting komt van Koor Toda en Jan Wanders bespeelt het orgel.

TV Oost: 24 december 20.00 en 23.00 uur, eerste kerstdag 09.00, 15.00 en 16.00 uur.

Radio Oost: eerste kerstdag 07.00 uur





Kroamschudd'n in Mariaparochie

Herman Finkers vertelt op geheel eigen wijze het kerstverhaal in een komische tekenfilm met tekeningen van John Croezen. In ‘Kroamschudd’n in Mariaparochie’ wordt Jezus Christus geboren in het Twentse Mariaparochie als zoon van timmerman Spieker-Jozef en zijn vrouw Marie.

TV Oost: 24 december om 17.40, 18.30 en 19.30 uur. Deze uitzending wordt later nog een aantal keer herhaald.





Lest we Forget – Opdat we nooit vergeten

Nederland viert 75 jaar vrijheid. Maar voor die vrijheid hebben veelal jonge militairen moeten vechten, en het soms zelfs met de dood moeten bekopen. In Holten op de Canadese Begraafplaats liggen 1394 soldaten begraven. In de indrukwekkende documentaire ‘Lest we forget’ zien we welke impact de oorlog nu nog steeds heeft op de nabestaanden en veteranen.

‘Lest we Forget’ zie je op eerste kerstdag om 17.30, 18.30 en 19.30 uur bij TV Oost.





Status Quotes: Op Heilige Grond

De Nederlandse tributeband Status Quotes beleefde onlangs een jongensdroom en RTV Oost was erbij! De vier Twents/Achterhoekse muzikanten waren uitgenodigd door de officiële Engelse fanclub van Status Quo om op te komen treden tijdens de tweejaarlijkse conventie waarop fans uit heel Europa zich melden. Dat gebeurde op voor Quo-fans heilige grond: Butlins in Minehead; de oorsprong van Status Quo. In deze special zie je interviews, concertbeelden en sfeerimpressies.

TV Oost: tweede kerstdag om 17.30 uur (wordt elk uur herhaald).





The Christmas Night

Je wordt getrakteerd op een feestelijke en energieke kerstvoorstelling. Swingende gospelnummers, poppy kerstsongs en klassieke orkeststukken wisselen elkaar af. Een speciaal kerstconcert, dat lokaal tot de 'Night of the Proms van het oosten' is gedoopt, vanuit het Wilminktheater in Enschede. Met o.a. Ruben Hein (winnaar van een Edison), het ZO! Gospel Choir en het Orkest van het Oosten is het een waar spektakel.

TV Oost: eerste kerstdag 20.00 en 23.00 uur en tweede kerstdag 09.00, 15.00 en 16.00 uur





Kerst bij Radio Oost

Tijdens beide kerstdagen kun je bij Radio en TV Oost luisteren en kijken naar het programma Kerst bij Oost. Op eerste kerstdag verzorgen Dorothy Oosting en Oene Loonstra een speciale kerstuitzending met live om 13.00 uur de kersttoespraak van Koning Willem Alexander. Sarah de Geest en Marcel Spijkerman presenteren op tweede kerstdag een gezellige kerstshow.

TV Oost en Radio Oost: eerste en tweede kerstdag van 10.00 – 15.00 uur.

Hier is het complete programmaoverzicht te vinden.