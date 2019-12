NFI wil aanvullend onderzoek doen naar 'Heinose Zeilbootmoord'

Het NFI wil graag aanvullend onderzoek doen naar dna-sporen op een bebloed poloshirt dat is gevonden bij de zogenoemde zeilbootmoord. Een gepensioneerd dierenarts uit Heino wordt er door justitie van verdacht dat hij zijn echtgenote in 2015 van het leven heeft beroofd op een zeilboot voor de kust van Colombia. Op het gevonden shirt zitten sporen van derden en met nieuwe technieken kan daar mogelijk meer informatie uit worden gehaald.

De verdediging van de oud-dierenarts juicht het extra onderzoek toe. Want in de visie van de verdachte heeft niet híj de vrouw vermoord, maar waren het piraten. De verdediging wil daarom ook graag dat er haren worden onderzocht, die op het lichaam van het slachtoffer zijn gevonden. De haren zijn van verschillende donoren.

Het OM vindt dat prima, maar dan moet er wel een match zijn met elders gevonden sporen. "Want dat er haren van iemand worden gevonden, zegt niet per se dat die van de moordenaar zouden moeten zijn."

Touw

De rechtbank wil graag dat een touw wordt onderzocht door het NFI. Met dat touw zou de verdachte naar eigen zeggen zelf zijn vastgebonden door de piraten. "Mogelijk zit daar dan dna op van derden", aldus de rechtbank. Het NFI gaat het bekijken. Onzeker is of er wat gevonden wordt, want het touw werd gevonden in een toilet en rook nogal chemisch.

Forensisch team

De advocaat van de Heinose verdachte stelt de deskundigheid van het Colombiaanse forensisch team ter discussie. "Dat was samengesteld uit een secretaresse, een explosievendeskundige die foto's moest maken en slechts één ervaren kracht. De gemaakte foto's zijn voor ons niet bruikbaar en de ervaren kracht verklaart leugenachtig. Zo zegt de man dat de kustwacht niet aan boord is geweest, maar ik heb fotobewijs dat die wel degelijk aan boord is geweest."

"Daarnaast is er geen enkele vinger-, voet-, of schoenafdruk gevonden. Ook niet van mijn cliënt of zijn vrouw. Hoe kan dat nou? Mijn cliënt was gewoon op de boot aanwezig!"

Vertraging

De rechtbank Midden-Nederland boog zich vandaag voor het eerst in het openbaar over de zaak. Justitie en verdediging konden op elkaar reageren over verschillende onderzoekswensen die er nog zijn. Zo wil het OM nog heel graag een getuige horen, die meer over de zaak zou kunnen vertellen. Zo zou die een bootje bij het zeilschip hebben gezien. Dat horen van de getuige veroorzaakt echter wel vertraging. Dat is voor de verdediging onverteerbaar. "Dit duurt nu al zo lang, dat is desastreus voor de familie."

Mogelijk is bekend wie er op dat bootje voeren. Na een oproep van de familie in een Colombiaanse krant, kwamen er twee namen naar boven. "Die mannen zijn onvoldoende onderzocht door de Colombiaanse politie", zegt de verdediging.

Piraten

De visie van justitie en verdediging over de moordzaak loopt uiteen. Volgens justitie heeft de Heinose oud-dierenarts zijn vrouw omgebracht. Het OM heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat er andere mensen aan boord zijn geweest. Daarnaast zijn er waardevolle spullen aan boord gebleven. Piraten zouden die spullen wel hebben meegenomen, denkt justitie.

Volgens de verdachte is het echtpaar overvallen door piraten. Die zouden de vrouw hebben gedood. De oud-dierenarts had zelf ook verwondingen. Daar heeft hij foto's van gemaakt. Het OM zegt daarvan dat hij die verwondingen ook bij zichzelf kan hebben aangebracht, om een alternatief scenario te kunnen schetsen.

Reconstructie en schouw

De rechtbank zinspeelt op het maken van een reconstructie. "Zodat de scenario's nagespeeld kunnen worden." Het OM ziet de meerwaarde er niet van in, maar zegt dat het mogelijk is. De boot ligt momenteel op Curaçao. "Dat bemoeilijkt de zaak", zegt de rechtbank. "Want mogelijk is het ook goed voor de rechtbank om zelf op het schip te gaan kijken."

Lazy Duck

De vrouw is omgekomen, omdat er fors geweld op haar hoofd is uitgeoefend. Daarnaast is ze gewurgd. Het gebeurde allemaal op het zeilschip 'Lazy Duck', waarmee het echtpaar een wereldreis maakte. De boot lag afgemeerd voor de kust bij de plaats Cartagena.

Volgens de Heinose oud-dierenarts zocht de Colombiaanse politie naar een zondebok en is het onderzoek beïnvloed. "Negatieve publiciteit over moordende piraten op hun wateren konden ze niet gebruiken."

De verdachte is Colombia 'ontvlucht' met een vliegtuigje. Sindsdien is hij in Nederland. En ook al is hij moordverdachte, hij loopt gewoon vrij rond.

Wanneer het eindproces dient, is nog onbekend.