Sanderink ontslaat opnieuw directeur en herschrijft krantenartikel over zichzelf

Weer een ontslagen topmanager, aangifte tegen de directie van DSS in Goor en een lofrede op Rian van Rijbroek. De excentrieke multimiljonair Gerard Sanderink is weer in het nieuws en biedt weer wat leuks te lezen met kerst, te vinden op de sites van zijn bedrijven Strukton en Centric.

Na nauwelijks een half jaar heeft Sanderink opnieuw een directeur ontslagen; nummer zeven in rij van ontslagen topmanagers van zijn IT-bedrijf Centric. Allemaal het gevolg van de aanwezigheid van zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek. Hij is overtuigd van haar kwaliteiten in de 'cybersecurity', zijn bedrijfstop ziet haar als een charlatan, maar wie weigert met haar te werken moet opstappen.

Sanderink: 'Ik wil meer dan gelijk, ik wil geld'

Onder deze kop schrijft het Financieel Dagblad vandaag een verhaal over Sanderink. Op zich niet veel nieuws, het gaat vooral over zijn 'slachtofferschap', het komt erop neer dat zowel Sanderink als zijn 'vriendin' Rian van Rijbroek zijn benadeeld door de staat, de rechterlijke macht, de media en de ex van Sanderink, Brigitte van Egten.

Maar wie hetzelfde verhaal terugleest op de sites van Strukton en Centric ziet buitengewoon opvallende toevoegingen. In bij vlagen kinderlijk geschreven teksten geeft Sanderink zijn visie op zichzelf. Maar het zou ook een gezamenlijk 'proza' kunnen zijn van Sanderink en zijn nieuwe liefde; Rian van Rijbroek.

Aangifte tegen directie DSS

In de 'eigen' versie maakt Sanderink gewag van meerdere aangiftes.

Sanderink toont zich strijdbaar. Uit een politieaangifte in handen van het FD blijkt dat hij bij de politie aangifte heeft gedaan tegen zijn voormalig bestuurder van Dutch Solar Systems B.V., de voormalig directeur van Dutch Solar Systems B.V., een politieman en een journalist van Tubantia. Ook heeft hij volgens anonieme bronnen minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangeschreven om zich te beklagen over de Tubantia-journaliste en de rechters die uitspraken hebben gedaan die ze echt niet hadden mogen doen. Zeker gelet op de precedent werking naar andere gelijksoortige situaties.

Brigitte van Egten

De 'voormalig bestuurder' van DSS is natuurlijk de ex van Sanderink; Brigitte van Egten. Zij bevestigt dat er aangifte is gedaan waarin haar naam wordt genoemd. Volgens haar is beschuldiging van 'oplichting' waarbij apparatuur is verduisterd al van veel langer geleden, maar heeft Sanderink pas onlangs aangifte gedaan.

Sanderink over lening van provincie Overijssel

In het artikel heeft Sanderink het ook over de lening van 10 miljoen die hij van de provincie Overijssel kreeg voor het oprichten van het 'Sanderink Technology Centre'. Nadat Sanderink de afspraken niet nakwam en het geld gebruikte voor andere dingen, zoals RTV Oost eerder meldde, eiste de provincie het geld terug. Pas na dreiging met gerechtelijke stappen kwam Sanderink over de brug. Zelf ziet hij dat uiteraard anders:

Oranjewoud, de beursgenoteerde holding achter Strukton, weet door de inval zijn jaarrekening niet op tijd te deponeren. De provincie Overijssel trekt daarnaast een miljoenenlening terug omdat Sanderink zich niet aan de voorwaarden zou houden. De provincie is onder druk gezet door de lokale media omdat het niet zeker zou zijn dat een lening die ze aan een andere partij verstrekt hadden terugbetaald zou worden. Door de media voelde de Provincie zich onder druk gezet en hebben ze Sanderink gevraagd de door hen verstrekte lening inclusief rente terug te betalen. De lening en rente heeft Sanderink de volgende dag direct terug betaald.

Rian van Rijbroek komt ten tonele

Het aangepast FD-artikel is lovend over Van Rijbroek. Logisch natuurlijk, want het is geschreven door Sanderink, of Van Rijbroek, of misschien wel gezamenlijk:

In 2019 raakt hij in conflict met verschillende hooggeplaatsten binnen zijn IT-bedrijf Centric. Ceo Karim Henkes heeft het bedrijf verlaten en cfo Carolien van der Werf vertrekt. Coo Hans Schrijver wordt in juli door Sanderink zelf aan de kant gezet. Sanderink was teleurgesteld in een aantal managers maar heeft met andere managers een goede vertrouwensband opgebouwd. Met deze managers is het vertrouwen alleen maar beter en dieper geworden. Hun vertrek hangt volgens bronnen samen met Rian van Rijbroek, die hij in mei 2018 leert kennen. Voor de buitenwereld is zij omstreden. Van Rijbroek is zelfbenoemd cyberexpert, maar verkondigde volgens experts verschillende onwaarheden over cyberveiligheid. De directie van Strukton en Centric is het niet eens met deze experts. Zij zijn onder de indruk van de kennis, kunde en ervaring van Rian van Rijbroek op het vakgebied van Cybersecurity. Zij zeggen dat mensen met dit soort ervaring zeer schaars zijn. Zij melden dat alles wat Rian van Rijbroek bij Nieuwsuur en op Radio 1 gezegd heeft inmiddels is uitgekomen. Zij verwijzen hiervoor naar het boek “Unhacked” waarin dit uitgebreid beschreven en uitgelegd is. Het boek “Unhacked” is door deskundigen aanbevolen.

De volgende vijf zinnen zijn wél van het FD, daarna wordt het profiel van Van Rijbroek opgepoetst.

Van Rijbroek leidt verder een mysterieus bestaan. Ze maakt geen gebruik van sociale media en reageert niet op vragen van journalisten. Ze blijkt daarnaast betrokken bij de ondergang van enkele bedrijven, schrijven onder meer de Twentse krant Tubantia en Follow the Money. Van Rijbroek had zich bij de bedrijven gemeld als adviseur. Vervolgens constateerde ze ernstige misstanden en speelde ze betrokkenen tegen elkaar uit schrijven die media. Sanderink meldt dat dit een eenzijdig en onjuist verhaal is, samengesteld door degenen die gefraudeerd hebben. Sanderink is woest over dergelijke beschuldigingen. Hij ziet parallellen met de beschuldigingen van Van Egten aan zijn eigen adres en met name aan het adres van Van Rijbroek. Ook Van Egten heeft gefraudeerd. Van Rijbroek en Sanderink begrijpen elkaar. Allebei zijn ze zowel financieel als technisch goed onderlegd en hebben ze een sterk analytisch vermogen. Bij Sanderink is het Van Egten die de media gebruikt om Van Rijbroek in een kwaad daglicht te plaatsen op basis van onwaarheden en beledigingen.

In het Strukton/Centric verhaal kruipt Sanderink nog verder in de slachtofferrol.

Sanderink is verbaasd dat criminelen weinig tot niet worden aangepakt in Nederland. Ze draaien de zaak om en gaan in de aanval door je aan te klagen voor smaad en laster en maken jouw verdachte waarmee ze de zaak omdraaien. Je wordt verdachte in een strafzaak terwijl je van niets weet. Doordat je zelf verdachte bent wordt je niet meer geloofd. En dat was juist de bedoeling van degene die gefraudeerd heeft. Het zal je maar overkomen. Sanderink verklaarde eerder dat zijn exvriendin Brigitte van Egten achter de FIOD-inval zit in onder meer een vier pagina’s tellende verklaring op de website van Strukton. Ook vertelde hij eerder dat ze zou hebben gefraudeerd. Aanknopingspunten daarvoor zouden staan in een 'waardevol' rapport opgesteld door AB Com Services BV volgens een vertrouwde bron van het FD. Overtuigend bewijs voor zijn beschuldiging heeft Sanderink nog niet aangevoerd volgens de rechters. Maar dit is achterhaalde informatie. Inmiddels is het bewijs er wel. De rechtbank in Almelo beoordeelde zijn aantijgingen over de FIOD-inval tegen van Egten als smadelijk. Samen met zijn advocaat Jan Boogaard van Boogaard Advocaten uit Middelburg werkt Sanderink aan een hoger beroep. De ondernemer voelt zich monddood gemaakt. 'En de rechter doet er niets aan, helemaal niets. Die legt mij het zwijgen op. Sanderink vind het onbegrijpelijk dat een dergelijke uitspraak in kort geding omtrent de visie van Sanderink inzake AIVD en FIOD is gedaan. De vrijheid van meningsuiting is hier in het geding. Een rectificatie “moeten” doen, omtrent een visie riekt naar verregaande censuur. Het is zorgelijk en naar zijn mening niet acceptabel dat dit in Nederland gebeurt. Sanderink mag een eigen visie hebben over het functioneren van de AIVD en de FIOD”.

Tot slot van het Strukton/Centric verhaal geeft de schrijver nog een leesadvies, uiteraard het boek van Rian van Rijbroek. Sanderink gaf dat trouwens cadeau aan al zijn relaties bij de door hem georganiseerde boekpresentatie begin dit jaar.

Stoppen en van zijn pensioen genieten is geen optie. 'Ik heb een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ondernemingen goed blijven functioneren en die verantwoordelijkheid neem ik. Daarnaast wil ik graag een bijdrage leveren aan de cyber veiligheid van Nederland via mijn stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink. De eerste start heb ik samen met Rian gezet met het boek Unhacked. Ik zou het waarderen als mensen eerst het boek “Unhacked” van Rian van Rijbroek gaan lezen alvorens zonder het te lezen een oordeel te hebben over Rian van Rijbroek en haar boek.

Financieele Dagblad over (eigen) verhaal Sanderink

Adjunct-hoofdredacteur Prisco Battes van het Financieele Dagblad over de 'geschiedschrijving' van Sanderink en Van Rijbroek: "We waren enigszins verrast toen Sanderink besloot het door hemzelf herschreven artikel op de websites van Centric en Strukton te plaatsen. Iedereen mag natuurlijk zijn eigen verslag van een interview maken en dit publiceren. Maar we hebben Sanderink wel verzocht niet te doen alsof dit het artikel van het FD was. Daar is na enige tijd gehoor aan gegeven. Dus daar laten we het bij".