Wethouder Kampen over Reevediep: "Uitspraak is gunstig, we gaan met goed gevoel de Kerst in"

In het nieuwe dorp Reeve moeten zeshonderd woningen worden gebouwd. Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta zijn het niet eens met die plannen. Daarom moest de Raad van State een oordeel vellen in deze zaak.

De gemeente werd door de Raad in het gelijk gesteld. "Het dorp Reeve gaat er inderdaad komen", zegt wethouder Holtland. "We stoppen nog niet direct de schop in de grond, want we gaan eerst archeologisch onderzoek doen. We willen weten wat er in de vroegere jaren is gebeurd."

Daarna gaat de gemeente de verkavelingsplannen uitwerken. Zo wordt duidelijk waar de zeshonderd woningen precies moeten komen. Dan wordt er pas gebouwd.

Gesprek

De uitspraak van de Raad van State wil niet zeggen dat de gemeente niet meer naar de tegenstanders omkijkt. In tegendeel zelfs. In het nieuwe jaar wil Holtland juist met ze in gesprek. "De vraag is hoe we elkaar binnen de randen van de uitspraak kunnen vinden en samen op kunnen trekken in de toekomst."

"Ik heb er alle begrip voor dat er mensen zijn die liever niet zien dat er in het gebied bij het Reevediep gebouwd gaat worden. Als gemeentebestuur moeten we altijd alle belangen afwegen. Dat is soms lastig", gaat Holtland verder.

Reacties

In de gemeenteraad van Kampen heeft GroenLinks gereageerd op de uitspraak. De partij reageert teleurgesteld. 'De rechter meent dat de woningbouw van zeshonderd woningen door mag gaan en heeft geen bezwaar tegen de schade die dit geeft voor de natuur', staat in een schriftelijk verklaring van de partij.

"De besluitvorming rondom het Reevediep en Reeve heeft de gemeenteraad van Kampen jarenlang in de greep gehouden en binnen de gemeenteraad voor verdeeldheid gezorgd", blikt Holtland terug op de zaak. "De gemeenteraad van Kampen heeft uiteindelijk met een meerderheid het besluit genomen over de aanleg van het Reevediep en ingestemd met het huidige bestemmingsplan Reeve."