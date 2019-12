Gezellig én vuurwerkvrij: oud en nieuw op de camping in Bentelo

Elke gast heeft zo zijn eigen reden om met de camper naar Bentelo te trekken. We liepen de camping over en tekenden de volgende verhalen op.

Wim Nijenhuis uit Enter komt omdat zijn hondje Binnegais niet tegen de harde knallen kan. "Maar het is ook de gezelligheid. Er is een buffet, er zijn oliebollen en af en toe pak ik mijn accordeon erbij. Ik was hier drie jaar geleden voor het eerst en kom elk jaar weer. Ik kan nu al zeggen, volgend jaar reserveer ik hier weer."

Wim Nijenhuis komt ook voor de gezelligheid (Foto: Rob van der Wardt / RTV Oost)

Ook Dirkje Beens uit Genemuiden geniet van de gezellige avonden in de kantine van de camping en helpt graag een handje mee als het druk is. Huisdieren heeft ze niet. Ze is zelf bang van de knallen. "Ik word er helemaal kriegelig van. Dat mensen dat vuurwerk maar van zich af gooien. Voor de kerst gaan we met de camper weg, en na nieuwjaarsdag komen we pas terug als al dat geknal voorbij is."

Dirkje Beens uit Genemuiden is bang voor vuurwerk (Foto: Rob van der Wardt / RTV Oost)

Lenie Beverloo uit Rotterdam is met haar partner Cor en haar drie hondjes gekomen. "Als we thuis blijven dan kruipt er eentje helemaal in elkaar en die krijst de hele boel bij elkaar. En die andere twee gaan dan gezellig meedoen. Ze eten en drinken niet meer en zijn helemaal van slag."

Om op de camping te komen was nog een heel gedoe. Een van haar kinderen heeft het stel gebracht omdat Cor sinds kort niet meer mag rijden. "Hier is het altijd heel gezellig. Er zijn altijd fijne gasten, ik schuif elke keer aan bij een andere tafel."

Lenie Beverloo uit Rotterdam heeft drie honden (Foto: Rob van der Wardt / RTV Oost)