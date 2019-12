Deventer innovatiecentrum S/park dreigt miljoenendebacle te worden

Het leek een mooi plan, startende bedrijven die onder de paraplu van Nouryon (vroeger Akzo) groeien en voor hoogstaande werkgelegenheid in Deventer zorgen. Maar nu, twee jaar na de officiële start van het 'Deventer Open Innovatie Centrum' meldt de gemeente Deventer dat er pas 'twee fte's zijn gerealiseerd'. Dat is weinig na de eerste miljoeneninvesteringen van provincie Overijssel, gemeente Deventer en Nouryon.

Het plan uit 2017

In 2017 verhuisde Akzo haar productie van 'organische peroxiden' uit Deventer naar andere productielokaties. De Research & Development van Akzo bleef wel bestaan, met zo'n driehonderd werknemers. Voor het leegstaande terrein, met alle gebouwen, werd samen met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel het plan bedacht om er het 'Deventer Open Innovatie Centrum' van de maken, en dat heet tegenwoordig S/park. En dat S/park moet in 2024 driehonderd 'kennisintensieve' banen opleveren.

Om de productielocatie om te vormen tot een 'internationaal expertisecentrum', een 'topwerklocatie' die 'bedrijven, kennisinstellingen en ondernemers' weet te trekken is er geld nodig. Het totale plan dat zeven jaar loopt, vraagt 25,7 miljoen euro als investering. De eerste miljoenen zitten er al in, en hebben dus bitter weinig opgebracht.

Gaat Deventer 7,5 miljoen investeren?

De gemeente Deventer maakt zich nu hardop zorgen. De bijdrage van de gemeente bestaat eruit dat de grond van het terrein volgend jaar moet worden gekocht door de gemeente, een investering van 7,5 miljoen euro. Een weinig aanlokkelijke gedachte voor de armlastige gemeente, want S/park heeft dus na twee jaar pas twee banen opgeleverd, een bedrijf in 'raketbrandstof' heeft zich er gevestigd.

Doelstelling is zestig banen komend jaar

In een brief aan de raad laat wethouder Walder weten dat er het komend jaar volgens plan eigenlijk zestig banen moeten zijn gerealiseerd, en dan ook nog 'hoogwaardige'. Overigens zit er in dat aantal wat 'ruimte'. Volgens de brief mag het ook tien procent minder zijn, 54 dus, waarbij het zeker doorgaat.

Vertrekt Nouryon?

De kans lijkt groot, 'gezien de resultaten tot nu toe', dat het niet lukt de banen te realiseren. Dat zou de gemeente Deventer dan 7,5 miljoen euro investering besparen. Maar er is dan wel een levensgroot risico. Want Nouryon heeft laten opnemen in het contract dat ze alleen zeker in Deventer blijft als het 'innovatiecentrum' tot stand komt.

Als het dus niet lukt, en die kant gaat het nu op, zou het maar zo kunnen dat Nouryon vertrekt uit Deventer. Dat is misschien niet aan de orde, maar het voorbehoud is niet voor niets in het contract opgenomen. En in dat geval zou een besparing van 7,5 miljoen euro ruim driehonderd banen gaan kosten.