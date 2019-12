Tegenstanders Reevediep: "Gehoopt op een kerstcadeau, maar het is een zeperd geworden"

"We staan nu op de klimaatdijk", laat Bart Zeven zien van actiegroep Zwartendijk. "Aan de ene kant komen de huizen, zeshonderd in totaal, en aan de andere kant komt de jachthaven waarin volop gerecreëerd kan worden. Dat hadden wij liever niet gehad", vertelt hij met gevoel voor understatement.

Extra verstoring

Zeven baalt, maar had deze uitspraak ook wel voor een deel verwacht. "We hadden er stiekem wel rekening mee gehouden dat die vaargeul zou blijven. Dat is dan maar zo, laat mensen daar dat rondje varen. Maar die wijk was wel een klap. Dat gaat zorgen voor zoveel extra verstoring voor de natuur."

Ontzettend balen

Het is een bindende uitspraak, dus de tegenstanders kunnen niet meer in beroep. Daardoor komt er ook een einde aan hun jarenlange protesten, waarmee ze de gemeente Kampen flink wat rode vlekken hebben bezorgd.

"We zijn in 2007 gestart", zegt Zeven. "We hebben er allerlei capriolen voor uitgehaald. Ik ben afgelopen oktober nog speciaal vanuit Rome gekomen om bij de zitting te zijn. Er zit veel tijd en moeite in, dus het is ontzettend balen."

Kuil

Zeven kijkt naar de spoorlijn en vervolgt: "Als je hier komt wonen dan zit je in een kuil, met aan de ene kant een vijf meter hoge klimaatdijk, en aan de andere kant het spoor. Ik zie er de lol niet van in."