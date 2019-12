Wethouder Deventer: "Vol gas om doelstelling innovatiecentrum S/Park wel te realiseren"

Twee banen gecreëerd na ruim twee jaar. Wethouder Thomas Walder van Deventer erkent dat het een mager resultaat is voor innovatiecentrum S/Park, op het Akzo-terrein in de stad. Zeker als de doelstelling is om na drie jaar - en dat is over iets minder dan een jaar - zestig banen gecreëerd te hebben. "Daar maken we ons zorgen over, maar tegelijkertijd zetten we vol gas om die doelstelling wel te realiseren."

"We hebben met elkaar gezegd, Nouryon, de Provincie, Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de gemeente Deventer, wij gaan dit terrein opnieuw ontwikkelen voor de chemische industrie. Maar dat komt niet van de grond in het tempo dat we gehoopt hadden. We zitten op twee derde van de termijn en we hebben de doelstelling echt nog niet gerealiseerd."

Grondaankoop

De bijdrage van de gemeente bestaat eruit dat de grond van het terrein volgend jaar in z'n geheel moet worden gekocht van Nouryon, een investering van 7,5 miljoen euro. 4,5 miljoen daarvan is al betaald. "We hebben over een jaar een zogenoemd go/no go moment gepland", zegt Walder, "dat we met elkaar moeten gaan kijken: gaan we hier mee door of niet?"

"Op het moment dat zeggen 'dit gaat hem niet worden', dan gaan we die grond voor 4,5 miljoen terug verkopen aan Nouryon. Maar dat hopen we natuurlijk niet, we hopen dat dit een succes wordt voor de werkgelegenheid in Deventer."

Vertrek?

Mocht het innovatiecentrum geen succes worden, dan is er een kans dat Nouryon vertrekt. Want het bedrijf heeft laten opnemen in het contract dat ze alleen zeker in Deventer blijft als het innovatiecentrum tot stand komt. Walder ziet dat niet zo snel gebeuren. "We hebben afgesproken als dit een succes wordt dan verbindt Nouryon zich voor langere tijd aan Deventer. Maar dat betekent niet dat als het niet lukt, ze vertrekken."

"Als je kijkt nar Nouryon, het is zo gebonden aan Deventer: hoofdsponsor van de schouwburg, verbonden in de netwerken van de Deventer bedrijven, veel lokale binding. En met hele gespecialiseerde mensen aan het werk die echt niet elke dag met de auto naar een ander deel van het land gaan. Dus ik ben niet bang dat Nouryon Deventer gaat verlaten."