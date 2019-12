Steeds meer Overijsselaars horen gekmakend gebrom en gezoem

De rijksoverheid moet systematisch onderzoek stimuleren en coördineren naar het voorkomen van bromtonen. Die oproep doet de Stichting Laagfrequent Geluid aan het kabinet. Dit jaar kreeg de Stichting zo'n 650 meldingen binnen van mensen die last te hebben van een hinderlijke bromtoon. Aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. De oproep klinkt als muziek in de oren van bewoner Bos uit Holten die al sinds 1990 een naar en vervelend geluid hoort.

Ook bij de regionale omroepen en de NOS kwamen afgelopen maanden veel meldingen binnen: na een oproep aan het publiek gaven ruim 3500 mensen verspreid over heel Nederland aan dat ze last hadden van laagfrequent geluid. De klachten gaan vaak gepaard met hoofdpijn, slaapproblemen, soms ook concentratieproblemen en hartkloppingen. Voor sommigen is het bestaan bijna ondraaglijk en kunnen ze niet meer werken. Veel mensen voelen zich niet serieus genomen. Het feit dat ze vaak niet weten wat de bron is van het geluid, maakt het nog moeilijker verteerbaar.

"In 1990 begon het gebrom en gezoem"

Bewoner Bos uit Holten weet nog precies het jaar waarin zijn klachten begonnen: 1990. Van het ene op het andere moment hoorde hij een brom. Hij omschrijft het als een dreunend of zoemend geluid. "'s Avonds en 's nachts is het luider. Heel soms is het even helemaal weg." Het geluid is zijn huis het sterkst aanwezig, maar hij hoort het ook buiten en op heel veel andere plaatsen. "Na 11 uur 's avonds neemt het geluid toe. Dat voel ik ook. Ik krijg dan druk op mijn oren. Het is een hele last om mee te leven."

Bos staat niet alleen. Honderden mensen, onder wie tientallen uit Overijssel, laten weten vergelijkbare klachten te hebben. André uit Enschede schrijft dat hij sinds ongeveer een jaar een bromtoon hoort. "Een afgrijselijk laag gedreun, soms pulserend, soms ervaar je het als een stemvork onder je voeten. Het maakt mijn leven tot een hel."

Ellen uit Losser hoort eveneens sinds ongeveer een jaar "een hele lage brom of zoemende toon. Ik hoor het vooral 's nachts. Oordoppen helpen niet, het geluid gaat overal doorheen. Ik slaap er slecht door." Metingen van de gemeente leverden niets op. "Het is gekmakend. Ik ben helaas de enige in ons gezin die het hoort."

Wat is laagfrequent geluid? Laagfrequent geluid (LFg) is geluid met een frequentie beneden 100 Herz; geluid onder 20 Herz is niet te horen, wel te voelen als druk op de oren. Mensen die LFg waarnemen, omschrijven het vaak als 'het gedreun van een draaiende wastrommel' of als het gedempte geluid van een dieselmotor. Sommige mensen geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen. Het RIVM schat dat circa 8 procent van de volwassenen enige hinder ondervindt van LFg en ruim 2 procent ernstig gehinderd wordt. Dat zijn zo'n 280.000 personen.

"LFg horen is een talent"

Jan van Muijlwijk, geluidsspecialist bij de Omgevingsdienst Groningen, noemt het 'een talent' als je laagfrequent geluid goed kan opvangen. Vergelijkbaar met een absoluut gehoor of een fotografisch geheugen. "Je kan hebben dat in hetzelfde huishouden één iemand wel iets hoort en een ander niet". Hij vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de mensen met klachten, want er is echt iets aan de hand. "Ik spreek mensen die in huilen uitbarsten omdat ik de eerste ben die hen serieus neemt".



Van Muijlwijk heeft honderden metingen gedaan: "In 70 procent van de klachten meet ik daadwerkelijk geluid. In de helft van die 70 procent, kan ik ook de feitelijke bron vinden. Dat kan van alles zijn: verkeer, een installatie bij de buren, een fabriek op een naburig industrieterrein, noem maar op. Dat is fijn want dan kun je werken aan oplossingen. In de andere helft van die 70 procent meet ik wel geluid, maar is het onmogelijk een bron te vinden. Toch is dat al winst want de slachtoffers voelen zich bevestigd: ze zijn dus niet gek!". In 30 procent is er geen verklaring te vinden.

LFg+

Dirk van der Plas, voorzitter van de Stichting Laagfrequent Geluid, noemt drie soorten oorzaken van hinderlijke bromtonen. Op de eerste plaats zijn dat de aanwijsbare en meetbare akoestische bronnen, die Van Muijlwijk kan opsporen.



Daarnaast is er wat hij LFg+ noemt: het mysterieuze verschijnsel dat mensen een duidelijke bromtoon ervaren, vaak samen met een drukkend gevoel of een trilling, terwijl in de buurt geen akoestische oorzaak te vinden is.



Van der Plas "Als je alle verhalen van mensen die bromtonen hoort, zijn er veel aanwijzingen die duiden op het bestaan van LFg+. Het lastige is alleen wel dat er nog geen hard wetenschappelijk bewijs is dat dit kan aantonen". En tenslotte zijn er verschillende deskundigen die de bromtoon toeschrijven aan tinnitus, oorsuizingen door beschadigde trilharen in het binnenoor. Slachtoffers vinden dat meestal een beledigende diagnose.



De afgelopen jaren hebben verschillende omgevingsdiensten, GGD's en het RIVM onderzoek gedaan naar de klachten, maar volgens Van der Plas ontbreekt het aan coördinatie en samenhang. Het is hap snap. "Wij willen dat er breed wetenschappelijk onderzoek wordt gestart naar de relatie tussen aan de ene kant LFg en de lichamelijke waarneming en aan de andere kant de gevolgen voor de mens. Alleen als we deze relatie begrijpen, kunnen we ook gerichte oplossingen zoeken". Daarbij is samenwerking van alle betrokken disciplines noodzakelijk. De overheid zou dat moeten stimuleren en coördineren en financiën voor beschikbaar moeten stellen."

Radio Kootwijk

Bewoner Bos uit Holten loopt soms met oordoppen om verlost te zijn van het geluid. Er is één plek in Nederland waar hij altijd in stilte kan genieten: de heidevelden en de zandverstuivingen van het Kootwijkerzand, midden in de Veluwe. In het midden bevindt zich het monumentale zendstation Radio Kootwijk. "Daar is het altijd heerlijk stil."