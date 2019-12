Rens van Benthem verruilt HHC Hardenberg per direct voor SC Genemuiden

De aanvaller kwam medio 2017 over van Quick '20. In zijn eerste seizoen in Hardenberg scoorde hij 12 doelpunten. Het seizoen daarna maakte hij vier goals, dit seizoen kwam hij tot nu toe één keer tot scoren.

"We zijn Rens dank verschuldigd voor al zijn optredens voor HHC de afgelopen seizoenen", zegt voorzitter Beun op de clubwebsite. "We zullen hem herinneren om zijn ongekende inzet, onnavolgbare acties en zijn teamspirit. Toch was de concurrentie zo groot dat het aantal speelminuten beperkt was voor Rens. Juist daarom wensen we hem veel speelplezier bij Genemuiden."