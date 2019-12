Rechercheurs kammen buurt uit terwijl bewoners Hampshire aan kerstontbijt zitten

Het biedt een volslagen surreële aanblik deze eerste kerstdag. Terwijl bewoners van de straat Hampshire in Hengelo aan het kerstontbijt zitten, is de politie volop bezig met het onderzoek naar het incident waarbij een vrouw in de kerstnacht door messteken om het leven kwam. "Ik heb er een knoop van in mijn buik", reageert één van de bewoonsters.

Door: Gerben Oost

Rood-witte linten, zwarte schermen en witte tenten met de tekst 'Forensische Opsporing' domineren het straatbeeld en overschaduwen de kerstverlichting die door bewoners aan hun huizen is opgehangen. Achter de ramen van de woonhuizen kijken mensen telkens naar buiten. Signalen of ze vragen van RTV Oost willen beantwoorden worden opzichtig genegeerd.

27-jarige verdachte

Het is iets voor tien uur 's ochtends als rechercheurs aanbellen bij het huis pal tegenover de plek waar het slachtoffer is neergestoken. De rechercheurs blijven minutenlang binnen. Als ze weer naar buiten komen, kammen ze de omgeving uit. Ze zoeken het voorwerp waarmee de vrouw gestoken is. Dat is namelijk niet aangetroffen bij de 27-jarige man uit Hengelo die al snel als verdachte is aangehouden aan de Jozef Israëlstraat.

Achter de zwarte schermen zijn rechercheurs van de forensische opsporing bezig met hun werk. Bekend is dat het slachtoffer rond twee uur is neergestoken. Ze lag naast een zwarte auto waarvan het portier open stond. Getuigen verleenden eerste hulp. Eén van hen, een man, was zo overstuur dat hulpverleners zich over hem hebben bekommerd. Hij is later met de politie meegegaan.

"Mogelijk erger kunnen voorkomen"

Langzaam maar zeker laten de straatbewoners zich buiten zien. Een bewoner in een wit overhemd vertelt dat hij denkt dat hij rond het tijdstip van de steekpartij 'iets' gehoord heeft. Hij keek op dat moment tv. Hij reageerde niet, omdat er wel vaker lawaai is in de straat. Pas vanochtend realiseerde hij zich dat hij mogelijk de vrouw had gehoord. "Achteraf had ik beter uit het raam kunnen kijken of de politie moeten bellen. Wellicht had ik erger kunnen voorkomen."

Niet veel later gaat bij een huis waar een grote witte kerstster voor het raam hangt ook de deur open. De bewoner stapt naar buiten en kijkt richting de plek waar de politie aan het werk is. De schrik zit er flink in, hoewel hij niets vannacht niets gehoord of gezien heeft. "Wij slapen aan de achterkant. Rond een uur of drie vannacht was ik wakker, maar ook toen heb ik niets gehoord of gezien."

Evenals zijn buurman van iets verderop is hij geschreeuw en gejoel in de straat wel gewend. Hij reageert er nooit op. "Mensen zijn minder tolerant geworden. Ik houd altijd mijn mond. Ook in de stad. Het is toch te gek dat er wordt rondgelopen met een mes op zak."

"Knoop in mijn buik"

De buurt komt ondertussen steeds meer tot leven. Vooral bewoners die hun hond moeten uitlaten, gaan naar buiten. Een bewoonster keert terug van een wandeling met haar labradoodle. Van het steekincident zelf heeft ze niets gemerkt. Op het moment dat er een ambulance de straat inreed merkte ze dat er iets aan de hand was. "Toen ik in de gaten kreeg dat er iets ernstigs was gebeurd, had ik direct schrik. Mijn dochters waren op dat moment ook in de stad. Ik heb direct contact met ze gezocht. Ik heb er een knoop van in mijn buik."