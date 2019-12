Ex-gedetineerde vrouw door gevangenis Zwolle 'gedumpt' bij B&B

De penitentiaire inrichting (PI) Zwolle heeft gisteren, op kerstavond, een vrouw met een psychiatrisch verleden die haar straf er op had zitten, achtergelaten bij een Bed and Breakfast (B&B) in Hardenberg. Eigenaar Vos van de B&B zegt dat hij vanwege de achtergrond van de vrouw nu gedwongen crisisopvang moet verlenen.

Door: Gerben Oost

De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, huurde voordat ze in de cel belandde woonruimte bij zorginstelling Dimence in Almelo. Na haar tijd in de gevangenis, had ze daar graag naar terug willen keren. Helaas was de woonruimte niet beschikbaar. De vrouw weigerde een plek in een nachtopvang, omdat ze bang is daar bestolen en aangerand te worden. "Op straat leven durf en kan ik niet", zegt ze.

Eigenaar Vos van Bed and Breakfast Hardenberg Centrum besloot de vrouw niet weg te sturen. Hij is ontstemt over de werkwijze van de Zwolse gevangenis. "De vrouw had instructies gekregen om zich voor te doen als iemand die een patiënt in het ziekenhuis van Hardenberg kwam bezoeken. Ze had voor zeven dagen besproken", zegt hij.

Geen bankpas

Al snel bleek dat de vrouw geen geldige bankpas had en dat ze haar verblijf in de B&B helemaal niet kan betalen. De begeleiders van de vrouw kwamen de auto niet uit om toelichting te geven en lieten haar en eigenaar Vos zelf de bagage uit de auto halen en reden daarna weg zonder een woord te zeggen.

Niet veel later vertelde de vrouw hem het werkelijke verhaal. "Ze was net ontslagen uit de vrouwengevangenis in Zwolle." Vos zocht contact met de gevangenis en kreeg volgens hem een afdelingschef aan de lijn. "Die vertelde dat als iemand vrij moet worden gelaten, de gevangenis iemand vrij laat."

Valse voorwendselen

Volgens Vos was het de gevangenis niet gelukt om juiste woonruimte te vinden voor de vrouw en werd in Zwolle besloten haar onder valse voorwendselen onder te brengen bij zijn B&B zodat ze tijdens kerst en de jaarwisseling onderdak heeft. "Ik ken één persoon in Hardenberg, daarom hebben ze mij hier naartoe gebracht", zegt de vrouw.

"Niet de manier waarop wij werken"

Woordvoerder René Hut van de PI Zwolle weet de ins en outs niet van het verhaal. "Dit is niet de manier waarop wij normaal gesproken werken. Ik kan er echter niet veel over zeggen, omdat ik de zaak niet ken."

Eigenaar Vos heeft melding gemaakt bij de politie. "Die konden me verder niet helpen, omdat er niets strafbaars is gebeurd." Hij zegt verder dat hij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aansprakelijk stelt voor de crisisopvang die hij nu moet leveren. "De wettelijke verplichting om te zorgen voor begeleid wonen mag niet worden genegeerd. De staat is aansprakelijk voor het beschikbaar stellen van zorg, en dient alles in staat te stellen om hierin te voorzien."

Begeleid wonen

Vos weet dat er mogelijk in Hardenberg zorgappartementen beschikbaar zijn. Hij hoopt dat de vrouw in zo'n appartement voor begeleid wonen terecht kan. "Dit geval een voorbeeld hoe de overheid steeds meer ongeloofwaardig aan het worden is. Ik ga contact zoeken met de Nationale Ombudsman en zorginstellingen om te zorgen dat deze vrouw alsnog terecht komt in begeleid wonen."

Voorlopig mag de vrouw logeren bij de B&B van Vos.