Tien keer weerwaarschuwing code oranje in Overijssel in 2019

Behalve in Overijssel, was dat ook het geval in Friesland, Groningen, Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. In Utrecht, Gelderland en Flevoland was het acht keer raak en in Noord-Holland en Zeeland gebeurde dat zeven keer. Tot code rood kwam het in 2019 niet. De laatste keer dat dit gebeurde, was in januari 2018.

Gladheid

De eerste keer dit jaar dat code oranje werd afgekondigd, was op 25 januari door ijzel. De spekgladde wegen in de provincie veroorzaakten meerdere ongelukken. Twee maanden later, op 10 maart, werd code oranje afgegeven voor zeer zware windstoten.

Gladheid op de Lossersestraat in Enschede, januari (Foto: News United / Dennis Bakker)

Zware onweersbuien

In de eerste week van juni werd tot drie keer toe code oranje afgegeven voor zware onweersbuien met zware tot zeer zware windstoten. De waarschuwing gold toen voor heel Nederland op 4, 6 en 7 juni. Op die laatste dag werd zelfs gewaarschuwd voor enkele tornado's. De windstoten veroorzaakten onder meer schade op de Deventer Zomerkermis.

Schade door windstoten op de Deventer Zomerkermis, juni (Foto: News United / Rens Hulman)

Extreme hitte

De langstlopende waarschuwing die voor Overijssel werd afgekondigd, gold van 23 tot en met 27 juli voor extreme hitte. Het enige gebied in Nederland waar geen code oranje was afgekondigd, was op de Wadden. Het KNMI kwam daarnaast ook met een hitteplan.

Op weerstation Twente werd op 25 juli een weerrecord voor de provincie gemeten: de temperatuur kwam daar tot 40,2 graden.

Hitterecords in Overijssel, juli (Foto: RTV Oost)

Code oranje in Overijssel in 2019:

25 januari: gladheid door ijzel in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel

10 maart: zeer zware windstoten in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel

4 juni: zware onweersbuien met zware tot zeer zware windstoten in heel Nederland

6 juni: zware onweersbuien met heftige windstoten in vrijwel heel Nederland. In Zeeland gold code geel

7 juni: zware onweersbuien in het midden en oosten, met enkele tornado’s

23 tot en met 27 juli extreme hitte; geen code oranje voor de Wadden