Ontsteltenis personeel Grand Café De Twee Wezen Hengelo na doodsteken collega Chantal de Vries

De 27-jarige vrouw uit Almelo werd in de kerstnacht doodgestoken aan de Hampshire in Hengelo. Een eveneens 27-jarige man uit Hengelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Hij is inmiddels in verzekering gesteld. Over aanleiding voor het steken en wat de relatie is tussen het slachtoffer en de aangehouden man is nog niets bekend gemaakt.

Verslaggever Ruud Dilling vanuit Hengelo

Gedenkhoek

Chantal de Vries werkte sinds mei vorig jaar in de keuken van het Grand Café. De verslagenheid onder de collega's van het slachtoffer is groot. In De Twee Wezen wordt een gedenkhoek ingericht, meldt de bedrijfsleider bij de opening van de horecagelegenheid op Tweede Kerstdag.

Het is niet bekend of het slachtoffer de avond voorafgaand aan haar dood aan het werk was in het Grand Café. Het was dinsdagmiddag en dinsdagavond zeer druk in Hengelo vanwege het traditionele horecafeest kerstmiddag.

Bloemen en kaarsen op plek steekpartij

Op de plek aan de Hampshire waar het slachtoffer werd neergestoken is in de loop van de dag een bloemenmonument ontstaan. Tussen de bloemen, kaarsen en lantaarns ligt een brief met de tekst 'Waarom?'