Nieuwe muurverf of kast kopen op Tweede Kerstdag: woonboulevard populair uitje

Zo ook op Woonplein Enschede, daar komt de drukte vanaf een uur of twaalf goed op gang. Na verloop van tijd zijn bijna alle beschikbare parkeerplekken bezet en moeten automobilisten wachten tot er iemand vertrekt.

Tweede Kerstdag is voor veel bezoekers een dag om te klussen of om nieuw meubilair uit te zoeken. "Het is een leuk uitje en onze zoon heeft een bed nodig. Morgen moeten we weer werken dus hebben we het gecombineerd", aldus een van de vele bezoekers.

Verf

Voor de ingang van een verfwinkel en bij daglicht vergelijkt een vrouw twee kleurstalen muurverf. "Deze kleur hebben we op de muur en die andere moet erbij. Waarom vandaag? Ik moet toch iets doen op Tweede Kerstdag."

Berlijn

Het zijn niet alleen mensen uit de regio, ook veel Duitsers weten het Woonplein te vinden. Een stel met een bestelbus is voor een meubelzaak in de weer met een groot dressoir en komt handen tekort. "Misschien wilt u ons wel even helpen? We zijn op bezoek bij m'n moeder in de grensstreek en zulke meubels kun je bij ons in Berlijn niet kopen, vandaar."