Wat vind jij: Streven naar geluk mag geen obsessie worden

De Koning benadrukte in zijn toespraak op eerste kerstdag dat het streven naar geluk geen obsessie mag worden. Hij sprak met name de jongeren aan. "Geef jezelf wat ruimte. Het is oké."

Volgens de Koning kunnen we onszelf in de jacht naar geluk en succes voorbijlopen. "We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen en verwijten onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Maar niemand is perfect."

Ben jij het met de Koning eens? Of is is geluk juist het belangrijkste om na te streven? Stem, en praat met ons mee. Je mag ook een audio-WhatsAppje sturen naar 06 570 33 333 en wie weet hoor je jezelf terug op de radio!