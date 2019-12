Politie zoekt vermiste 41-jarige man uit Enschede

De politie is op zoek naar een man die sinds kerstavond wordt vermist. De 41-jarige Andreas vertrok 24 december rond half elf 's avonds op zijn zwarte Gazelle-fiets uit een café aan de Stadsgravenstraat in Enschede. Sommige mensen zouden hem als André kunnen kennen.

Andreas heeft een donkere huidskleur, is kalend met haar aan de zijkanten van zijn hoofd en heeft een normaal postuur. Hij is ongeveer 1.72m lang. Op het moment van zijn vertrek droeg hij een donker blauwe jas tot over zijn heupen, een blauw geblokte blouse en een blauwe spijkerbroek. Hij had verder zwart/grijze schoenen met een witte zool aan.

Mensen die meer informatie hebben over waar Andreas is of hem hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900-884