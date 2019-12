Aanslag op advocaat Schol, stakingen en een unieke oorlogsfoto: dit was november 2019

Veel scholen in Overijssel bleven begin deze maand dicht vanwege de onderwijsstaking. Ondanks de toegezegde eenmalige extra bijdrage van 460 miljoen euro, legden leerkrachten toch het werk neer.

En dat was best verwarrend, omdat De Algemene Onderwijsbond (AOb) de staking in eerste instantie afblies. Dit veroorzaakte woede bij leden van de bond. Een groot deel van het toegezegde geld was namelijk eenmalig. Zij wilden een structurele bijdrage voor het onderwijs.

Kort nadat de bond de staking had afgeblazen, werden tóch weer nieuwe acties aangekondigd. Liesbeth Verheggen, voorzitter van de AOb, trad af. Ze erkende dat ze te snel had besloten dat de staking niet door zou gaan.

Ziekenhuizen

Halverwege november legde ook het ziekenhuispersoneel het werk neer. De vakbonden willen een structurele salarisverhoging van vijf procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken.

Een maand later bereiken de vakbonden en de ziekenhuizen overeenstemming over een nieuwe cao: ziekenhuismedewerkers krijgen een loonsverhoging van 8 procent in twee jaar tijd.

Aanslag op advocaat

Het is een normale ochtend als een echtpaar de oprit afrijdt aan de Losserstraße in Gronau. De bestuurder van de auto ziet advocaat Schol in zijn achteruitkijkspiegel voorbijlopen, iets wat de advocaat vrijwel nooit doet op dat tijdstip. Maar nog voor die gedachte landt, komt er een kleine witte auto met aan, van waaruit het vuur wordt geopend op de advocaat. Hij raakt zwaargewond, maar overleeft de aanslag.

Duitse politieagenten hebben de deur van het huis van advocaat Philippe Schol verzegeld (Foto: ANP / Vincent Jannink)

De politie neemt het incident hoog op en stelt een speciaal onderzoeksteam samen. Ook in het tv-programma Opsporing Verzocht wordt aandacht besteed aan de aanslag. Ondanks de vele tips die binnenkwamen, is de lichtzilvergrijze Volkswagen Polo (met spoiler en sportvelgen) voor zover bekend nog niet gevonden.

Aanleiding voor het schietincident is mogelijk het werk van Schol, die als curator faillissementen afwikkelde. Er zijn nog geen verdachten aangehouden in deze zaak.

Duidelijkheid over speelgoedmuseum

Sinds 2014 wordt er al over gepraat in de Deventer politiek: het Speelgoedmuseum. Blijft het bestaan? Zo ja, in welke vorm en waar?

Talloze onderzoeken werden gedaan en verschillende locaties werden onderzocht. Afgelopen november kwam er eindelijk duidelijkheid: het museum blijft 'gewoon' bestaan op de huidige plek aan de Brink. Het museum wordt voor zeven ton verbouwd om onder meer de toegankelijkheid te verbeteren.

Foto van deportatie joden

Bij archiefonderzoek ontdekte het Historisch Centrum Overijssel (HCO) eind november een unieke foto. Hierop zijn Joodse vrouwen en kinderen te zien die door de Duitse bezetter worden afgevoerd in Zwolle. Het is voor het eerst dat in Overijssel zo’n foto gevonden is.

De foto van de deportatie van Joden in Zwolle (Foto: Historisch Centrum Overijssel)

"Ik kon mijn ogen bijna niet geloven", zegt de Zwolse historicus Jaap Hagedoorn. "Het aantal foto’s waarop de deportatie van Joden buiten Amsterdam is vastgelegd, is op één hand te tellen."

De plaatselijke digitaal beeldbewerker Erwin Zeemering heeft toegezegd de foto 'in te kleuren'.