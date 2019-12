'Bijna helft van inwoners Overijssel wil een verbod op consumentenvuurwerk'

Ruim 7.200 Nederlanders reageerden op de stelling 'het kopen en afsteken van legaal consumentenvuurwerk door particulieren moet verboden worden'. De respondenten konden kiezen tussen de antwoordopties 'helemaal mee eens', 'neutraal', 'helemaal mee oneens' en 'geen mening'.

Voor vuurwerkverbod

In Overijssel vulden 46,1 procent van de inwoners in dat ze voor een vuurwerkverbod zijn. Dat is relatief weinig, want in geen enkele andere provincie staan zo weinig mensen achter een verbod op het kopen en afsteken van legaal vuurwerk. Landelijk gezien wil 60 procent van de Nederlanders af van het legale consumentenvuurwerk.

In Flevoland wil 48,9 procent van de inwoners legaal consumentenvuurwerk in de ban, daarmee staat de provincie op de tweede plek. In Limburg (66,9 procent) en Noord-Holland (65,3 procent) staan relatief de meeste mensen achter een verbod.

Tegen verbod

Opmerkelijk is dat tegelijkertijd relatief veel Overijsselaars het helemaal niet eens zijn met een vuurwerkverbod (40,5 procent). Alleen in Flevoland gaven ongeveer evenveel mensen aan dat ze niets in een verbod zien (40,6 procent). Landelijk gezien gaat het om 28 procent.

Vuurwerkongevallen

Het afsteken van vuurwerk is niet zonder risico, vorige jaarwisseling kwamen bijna vierhonderd mensen op de spoedeisende hulp terecht vanwege vuurwerkongevallen. Nog zo'n achthonderd mensen gingen langs bij de huisartsenpost.

Volgens VeiligheidNL wordt zeventig procent van de ongevallen veroorzaakt door legaal vuurwerk. Het gaat hierbij vooral om oogletsel en brandwonden.