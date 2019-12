Jonge boer uit Hasselt maakt zich zorgen over toekomst van bedrijf

Jonge boer maakt zich zorgen over toekomst;"Geen idee of ik hier over tien of twintig jaar nog loop"

De boerderij van Bastiaan grenst aan de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht in Hasselt. Hij werkt en leeft zijn hele leven al op de boerderij, sinds vijf jaar werkt hij er fulltime. De boerderij is oorspronkelijk van zijn vader en oom.

Onzekerheden

Het werken op de boerderij doet Bastiaan met veel plezier, maar er komen elke keer nieuwe belemmeringen. Al meerdere malen moest hij dingen aanpassen in zijn bedrijf vanwege nieuwe regelgeving.

Hij vertelt: "Voordat de stikstofcrisis begon is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gemaakt. Wij zaten zestig meter van een natuurgebied af, dus we zijn in overleg gegaan met de provincie om het bedrijf vrijwillig te verplaatsen." De provincie bood te weinig geld.

Nieuwe stal

Later kocht Scherpenkate een woonboerderij met een ligboxstal van een gestopte boer, grenzend aan zijn bedrijf. "Daar hebben we het plan van gemaakt om een stal neer te zetten voor tweehonderd koeien. Dat plan legden we neer bij de provincie met de vraag of ze ons uit wilden kopen of onze gang lieten gaan."

Scherpenkate vervolgt: "De provincie wilde en kon niet meewerken. Toen hebben we de stal gebouwd, maar een maand voor intreding kregen we een brief van de provincie dat we 13,5 hectare grond weg moesten doen. Dat voelt alsof er een been geamputeerd wordt."

Op dit moment is de boer nog altijd in gesprek met de provincie. "Wellicht kunnen we nog gecompenseerd worden voor het verliezen van de 13,5 hectare grond."

Duidelijke boodschap aan de politiek

Door alle tegenslagen die Scherpekate heeft gehad, maakt hij zich zorgen over de toekomst van zijn bedrijf. Tijdens het melken van de koeien schieten er geregeld gedachtes door zijn hoofd: "Loop ik hier over tien of twintig jaar nog? Als er een volgende generatie komt, kan ik het dan wel doorgeven?"

Boer Bastiaan heeft dan ook een belangrijke boodschap voor de politiek: "Maak duidelijk beleid zodat de financiering van een bedrijf daarop kan worden aangepast."