Jaaroverzicht vrouwenvoetbal: FC Twente weer eens kampioen en WK-finale Oranje

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we terug op het Overijssels sportjaar. In deze zevende editie het jaar in het vrouwenvoetbal.

Bij de vrouwen pakt FC Twente voor het eerst sinds 2016 weer de titel. Een speelronde voor het einde van de wint het van PSV, ziet het Ajax niet verder komen dan een gelijkspel tegen ADO Den Haag en is de zesde titel een feit. In augustus plaatst het zich ongeslagen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarin wint het in de eerste ronde van Sankt Pölten, maar is VfL Wolfsburg in de achtste finales een maatje te groot.

FC Twente pakt voor het eerst sinds 2019 weer eens een titel (foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle bekerfinalist

Ook PEC Zwolle draait een goed seizoen. Het haalt voor het tweede jaar op rij de play-offs om de landstitel. Daarnaast plaatst het zich voor het eerst voor de bekerfinale. Die gaat echter met 2-1 verloren tegen Ajax.

Vier Overijsselse vrouwen naar WK

De zomer van 2019 staat natuurlijk in het teken van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Vier Overijsselse speelsters worden door bondscoach Sarina Wiegman opgenomen in de 23-koppige selectie. Dat zijn Jill Roord uit Oldenzaal, Anouk Dekker uit Wierden, Ellen Jansen uit Markelo en Danique Kerkdijk uit Olst. Ook Renate Jansen van FC Twente Vrouwen zit erbij.

Roord matchwinner

De regerend Europees kampioen begint tegen Nieuw-Zeeland. Het duel lijkt op 0-0 af te stevenen, maar in blessuretijd zorgt Roord als invaller voor de winnende treffer. Met Dekker in de basis en Roord als invaller wordt daarna Kameroen verslagen en is Oranje na twee duels al zeker van de achtste finales. In de laatste groepswedstrijd is Nederland te sterk voor Canada en is Dekker trefzeker.

Jill Roord was de matchwinner tegen Nieuw-Zeeland (foto: Orange Pictures)

Oranje naar Spelen

Bij de laatste zestien wordt Nederland gekoppeld aan Japan. Er wordt met 2-1 gewonnen door een late strafschop van Lieke Martens. Namens Overijssel mag alleen Roord een paar minuten meedoen. Ook Italië wordt aan de zegekar gebonden. In de kwartfinales wint Oranje, met invallers Roord en Dekker met 2-0 en daardoor is het zeker van de halve finales en de Olympische Spelen van volgend jaar.

Zilver

In die halve eindstrijd tegen Zweden komt Roord direct na rust in het veld. Het duel blijft negentig minuten doelpuntloos en dus wordt het verlengen. Daarin maakt Jackie Groenen de winnende treffer en dus in de eindstrijd een feit. De wereldtitel zit er echter niet in voor Oranje. Amerika is in de finale met 2-0 te sterk en dus moet Nederland genoegen nemen met zilver.

Oranje moet genoegen nemen met zilver (foto: Orange Pictures)