Jaaroverzicht overige sporten I: titel en Europa Landstede, Smeets wereldkampioen

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we terug op het Overijssels sportjaar. In deze achtste editie het eerste deel van de overige sporten.

Titel en Europa Landstede

Het is een fraai jaar voor de basketballers van Landstede. Het verliest in maart weliswaar de bekerfinale, maar wordt in juni voor het eerst in de historie landskampioen. In de best-of-7 serie in de finale van de play-offs tegen Donar valt in de zesde wedstrijd de beslissing. In Groningen wint de Zwolse ploeg en grijpt het de titel. In september volgt ook nog de Supercup en ook momenteel is Landstede de lijstaanvoerder in de Basketball League.

Het kampioenschap betekent ook Europees basketbal. De ploeg komt uit in de Europe Cup. Door drie zeges en drie nederlagen overleeft het de eerste ronde en plaatst het zich voor de achtste finales. Daarin verliest het de eerste twee duels. Na de winterstop volgen de overige vier.

Dalfsen stopt

Dalfsen stopt na veel succesvolle jaren met handbal in de eredivisie. Na zes titels en vijf bekers, neemt de Stichting Tophandbal Dalfsen de beslissing om te stoppen op het hoogste niveau. Er komt in het laatste jaar geen prijs bij. De ploeg strandt in de halve finales van zowel de beker als de play-offs. DSVD speelt zich veilig en door het terugtrekken van Dalfsen is ook Borhave zeker van nog een jaar eredivisie.

Wereldtitel Smeets

Martine Smeets uit Geesteren pakt deze maand met Oranje de wereldtitel. Na een toernooi met wisselende resultaten, is het in een bloedstollende finale met 30-29 te sterk voor Spanje. Het is de eerste mondiale titel voor Nederland, dat de laatste jaren wel steeds medailles wist te pakken op de grote toernooien. De handbalsters worden een paar dagen na de titel ook nog verkozen tot Sportploeg van het Jaar.

De handbalsters werden ook nog Sportploeg van het Jaar (foto: Orange Pictures)

Zwolle stopt na degradatie

Net als bij Dalfsen in het handbal, raakt onze provincie ook in het volleybal een voormalig topclub kwijt. Drievroudig kampioen Topvolleybal Zwolle, eerder VC Zwolle en Landstede Volleybal, degradeert in maart uit de eredivisie en stopt met volleybal op hoog niveau. Het gaat verder in de tweede divisie. Voor Reflex, dat uitkomt in de topdivisie, is het een seizoen van net niet. Het wordt uitgeschakeld in halve finales van de beker en het grijpt ook naast promotie naar de eredivisie.

Bekerfinale Apollo

Bij de vrouwen spelen Set-Up'65, Eurosped en Regio Zwolle in de kampioensgroep, maar ze weten alle drie de eindstrijd om de titel niet te halen. Apollo 8 redt in de degradatiegroep het lijf in het eerste seizoen in de eredivisie en haalt daarnaast ook nog de bekerfinale. Daarin is Sliedrecht Sport te sterk. In het nieuwe seizoen is het Eurosped dat erg sterk begint in de eredivisie. Pas op 12 december gaat het voor het eerst onderuit en bij het ingaan van de winterstop is het de koploper.

Treurnis bij Apollo 8 na de verloren bekerfinale (foto: Orange Pictures)

Teleurstellende EK's

Tijdens het EK in Turkije valt de Nederlandse vrouwenploeg tegen. Met aanvoerder Maret Balkestein-Grothues uit Almelo verliest de ploeg in de kwartfinales van het gastland. De twee EK's ervoor haalde Oranje nog de finale. Bij de mannen gaat Oranje al in de achtste finales onderuit tegen Duitsland. Beide Nederlandse ploegen weten zich bij OKT's nog niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020. In januari is er voor beide ploegen een nieuwe kans.

Geen prijzen Het Ravijn

Voor de waterpoloploegen van Het Ravijn uit Nijverdal is dit jaar geen prijs. De mannen stranden in de eerste ronde van de play-offs en de vrouwen in de halve finales. Daarnaast loopt het in de laatste seconden van de halve eindstrijd de bekerfinale mis. Daarin maakt De Zaan in eigen zwembad de 8-4 en dat is na de 10-6 thuiszege van Het Ravijn genoeg om op uitdoelpunten door te gaan naar finale.

Door de uitbreiding van de eredivisie naar tien ploegen promoveert Swol 1894 uit Zwolle, dat derde wordt in de 1e klasse, voor het derde jaar op rij. Het mag het na de zomer proberen in de eredivisie. Dat gaat voorlopig nog niet goed, want het won nog geen wedstrijd op het hoogste niveau.