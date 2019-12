Inbraakgolf rond de kerst: ook in Wesepe was het raak dit jaar

Arnold Nijland, zijn vriendin en zijn twaalfjarige zoon Hendrik-Jan schrokken zich rot toen ze 's avonds op eerste kerstdag thuis kwamen. De deur stond open, de lichten stonden aan en alle lades en kastjes waren opengetrokken. "Alles was overhoop gehaald. Hij is overal in geweest. Waarschijnlijk was hij op zoek naar geld, want de telefoons, tablets en horloges liggen er nog."

Een opvallend detail: een cameraatje dat in het kantoor stond werd wel meegenomen door de dief. "Waarschijnlijk was hij bang dat hij gefilmd werd." De camera is ondertussen weer terecht. Gevonden in de struiken naast het huis.

Camera in de struik (Foto: Arnold Nijland)

Raam uit kozijn



De inbreker is Nijlands huis binnen gekomen door aan de achterkant van het huis het raam uit het kozijn te halen. En dit kon hij waarschijnlijk ongezien doen, want het huis ligt aan een weiland in het rustige Wesepe. Toch is dit niet de eerste keer dat er is ingebroken in het dorp. Ongeveer twee maanden geleden gebeurde hetzelfde. "Op dezelfde manier. In een huis met soortgelijke ramen", licht Nijland toe.

Heeten

Niet alleen in Wesepe was het raak op eerste kerstdag. Ook in Heeten werd er ingebroken. "Toen we thuis kwamen heb ik direct de politie gebeld, maar ze kwamen later omdat ze ook naar een inbraak moesten in Heeten, daar hadden ze die dief bijna op heterdaad betrapt."

Buurtpreventie

Nijland zit nu in de buurtpreventie app en daar heeft hij veel aan. In het kleine dorp wordt alles goed in de gaten gehouden. "Als er verdachte auto's door de straat rijden wordt het direct gemeld. Ik denk er ook over na om het huis te beveiligen met een alarmsysteem."