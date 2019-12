Politie opnieuw op zoek naar voorwerp waarmee Chantal (27) is doodgestoken

De politie zoekt met een drone in de omgeving van het plaats delict, de straat Hampshire. Naast de drone wordt ook een bootje ingezet om in een vijver aan de straat te zoeken.

Schaar

Een videocorrespondent zag dat een schaar uit het water is gehaald en in een zak is gedaan. Er werd in het water gezocht met behulp van magneten.

Politie haalt schaar uit vijver aan Hampshire waar Chantal de Vries werd doodgestoken (Foto: News United/ Jack Huygens)

Gedenkplekken

Het bloemenmonument in de Hampshire wordt ook vandaag weer drukbezocht, net als de gedenkhoek in Grand Café De Twee Wezen, waar ze in de keuken werkte.

Een 27-jarige man uit Hengelo is aangehouden, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Of er een relatie is tussen de man en het slachtoffer, is niet bekend.