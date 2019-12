Bökkers in Paradiso: zestig fans gedupeerd door failliet Havi

Zanger Hendrik-Jan Bökkers schrok zich naar eigen zeggen 'een hoedje' toen hij vernam dat Havi failliet was. "We waren bang dat honderden mensen gedupeerd zouden zijn, en dat fans ook kaartjes voor het concert via Havi hadden gekocht. Dat laatste blijkt gelukkig niet het geval."

De band heeft alles geïnventariseerd. Daaruit bleek dat ongeveer zestig mensen een buskaartje via Havi hadden gekocht. "Natuurlijk is dat jammer voor die fans, maar het was in elk geval niet zo erg als we in eerste instantie dachten."

Waarschijnlijk zijn de zestig gedupeerden hun geld kwijt.

Buskaartje

Bij Havi konden buskaartjes voor 23 en 25 euro worden gekocht voor het concert in Paradiso. Op de website van het poppodium wordt bij het optreden van Bökkers ook melding gemaakt van het faillissement van Havi. Verzocht wordt om contact op te nemen met de curator voor vragen en opmerkingen.