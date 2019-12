Jaaroverzicht overige sporten II: Medailleregen Wild, Hoogland en Kimmann en terugkeer zusjes Wevers

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we terug op het Overijssels sportjaar. In deze negende editie het tweede deel van de overige sporten.

Medailleregen Kirsten Wild

Wielrenster Kirsten Wild uit Zwolle rijdt een fenomenaal jaar, op de weg, maar vooral op de baan. Op de weg wint ze Driedaagse de Panne en Gent-Wevelgem. Op de baan rijgt ze de zeges aaneen. Op de WK in Polen pakt ze vier medailles. Ze wint het omnium, de koppelkoers, pakt zilver op de scratch en brons op de puntenkoers. Tijdens de EK in Apeldoorn zijn er drie plakken. Goud op de afvalkoers en het omnium en brons op de koppelkoers. En daar blijft het niet bij. Ook bij de Europese Spelen krijgt de Zwolse drie medailles omgehangen. Ze wint de scratch en het omnium en pakt zilver op de koppelkoers.

Ook Hoogland en Van den Berg vaak in de prijzen

Twee andere toppers op de baan uit onze provincie zijn Jeffrey Hoogland uit Nijverdal en Roy van den Berg uit Kampen. Ze prolongeren de wereldtitel met de teamsprinters. Voor Van den Berg betekent dat zijn eerste wereldtitel. Ook op de EK en Europese Spelen zijn ze de sterkste. Daarnaast zijn er ook nog de nodige individuele medailles voor Hoogland. Op de WK pakt hij zilver op de sprint en bij de EK en Europese Spelen is hij de snelste op dat onderdeel.

Hoogland (rechts) en Van den Berg (tweede van rechts) met de gouden WK-medaille (foto: Orange Pictures)

Twee keer brons Lamberink

Kyra Lamberink uit Bergentheim presteert ook goed in 2019. Zowel bij de EK als de Europese Spelen pakt ze brons op de teamsprint.

Minder seizoen Van der Breggen

Anna van der Breggen rijdt in 2019 een fraai wielerjaar, maar is niet zo succesvol als de laatste jaren. Ze wint de Waalse Pijl, de Ronde van Californië en GP Plouay. Bij de tijdrit van het NK moet ze genoegen nemen met brons en bij de wegwedstrijd weet ze opnieuw (ze won de rood-wit-blauwe trui nog nooit) niet te winnen. Op het WK zijn er wel medailles, maar de kleur is geen goud. Ze pakt zilver op zowel de tijdrit als in de wegwedstrijd. Ze raakt daarmee de regenboogtrui kwijt aan landgenote Annemiek van Vleuten, die een ongekend seizoen heeft. Ook in de Giro en Strade Bianche is zij de betere van de Zwolse. Wél is Van der Breggen de sterkste in Cape Epic, de zwaarste mountainbikewedstrijd ter wereld in Zuid-Afrika.

Pluimers wint EK, Wippert en Lammertink stoppen

Coen Vermeltfoort uit Schuinesloot is in februari de snelste in de Ster van Zwolle, Dylan van Baarle schrijft kort na de Tour het Spektakel van Steenwijk op zijn naam, Ilse Pluimers uit Enter laat in Alkmaar haar talent zien en verovert de Europese juniorentitel en Wouter Wippert uit Wierden en Steven Lammertink uit Enter laten in november weten de fiets aan de wilgen te hangen.

Sterk jaar Kimmann

Op de kleinere BMX-fietsen laat Niek Kimmann ook in 2019 zijn klasse zien. De fietser uit Lutten wint het EK, NK en de wereldbeker. Bij het WK moet hij echter zijn meerdere erkennen in landgenoot Twan van Gendt. Kevin Spanninga uit Goor veroverde opnieuw de titel bij het WK tot 24 jaar.

Terugkeer en ticket zusjes Wevers

Sanne Wevers uit Oldenzaal kan in april haar Europese titel op de balk niet verdedigen door blessures. Uiteindelijk maakt ze in september haar rentree. Ook Lieke Wevers is er een tijd uit. In juni keert ze na een jaar pauze terug. Die pauze nam ze omdat ze zich fysiek en mentaal niet in staat voelde om te turnen. Met de Oldenzaalse zusjes pakt de Nederlandse ploeg op het WK in Stuttgart een ticket voor de Spelen van komend jaar door de finale te halen. Daarin wordt Oranje achtste en laatste. Individueel vallen ze ook niet in de prijzen op het WK.

De zusjes Wevers plaatsen zich voor de Spelen (foto: Orange Pictures)

Rally's in de provincie

Ook dit jaar zijn er weer de nodige rally's in onze provincie. Michiel Becx en Sander van Barschot blijken de sterkste in de Vechtdal Rally, Jasper van den Heuvel en Lisette Bakker winnen de Hellendoorn Rally en Melissa Debackere schrijft met Marlon Krieger de Conrad Twente Rally op haar naam.

Sensatie bij FBK Games

De grootste atletiekwedstrijd van het jaar in ons land is in juni weer in Hengelo; de FBK Games. Daar is Dafne Schippers weer de sterkste op de 100 meter en pakt daarmee een ticket voor het WK en de Olympische Spelen. De Amerikaan Sam Kendricks springt met zijn polsstok hoger dan iemand ooit deed in Hengelo. Met 5,91 meter breekt hij het record van Sergej Bubka uit Oekraïne uit 1992. De meest opvallende wedstrijd is die van Lisanne de Witte. Zij sprint tegen de zonneauto van Solar Team Twente over een afstand van 300 meter en is sneller dan de auto.

Boons en Oosterwegel

In juli pakt Eefje Boons uit Deventer de vier nationale titel op de 100 meter horden en in oktober maakt Emma Oosterwegel uit Diepenveen haar debuut op het WK. De zevenkampster eindigt als zevende.

Nieuw parcoursrecord Enschede Marathon

Tijdens de Enschede Marathon loopt de Keniaanse Caroline Chepkwony een nieuw parcoursrecord. Ze komt na 2 uur, 26 minuten en 59 seconden over de meet in het centrum van de stad. Het oude record van 2.27,29 stond sinds 2016 op naam van landgenote Sarah Jebet.

Chepkwony komt over de meet in Enschede (foto: Orange Pictures)