Enschedese (21) zoekt man die haar sloeg na aanspreken op meenemen wijnglas

De Enschedese Shannen Simons (21) is op zoek naar een man die haar afgelopen kerstmiddag heeft geslagen. Ze was aan het werk bij restaurant Fabels toen ze hoorde dat de man samen met zijn vrouw een wijnglas mee naar huis wilde nemen. Ze sprak het stel hierop aan en werd vervolgens uitgescholden en geslagen door de man.

De oproep heeft de vrouw op haar Facebookpagina geplaatst, inmiddels is het bericht al ruim achthonderd keer gedeeld. Een medewerker van het restaurant laat weten aangifte te willen doen. "Maar we hopen dat de persoon in kwestie zich meldt bij ons. Dan kunnen we er een goed gesprek over voeren."

Kerstmiddag

Shannen is de bewuste middag aan het werk bij restaurant Fabels aan de Oude Markt. Rond half acht 's avonds loopt de kerstmiddag ten einde en is de Enschedese met een aantal college's het café aan het schoonmaken. Ze ziet een stel naar buiten komen.

"Ik zag en hoorde ze zeggen dat zij een wijnglas van ons mee naar huis wilden nemen", schrijft Shannen op Facebook. Ze spreekt de man en vrouw hierop aan en vraagt of ze het wijnglas aan haar willen geven. "De man werd boos en begon te schreeuwen tegen mij."

Hij zou dingen hebben geschreeuwd als 'ik heb tien keer jouw maandloon vanavond hier uitgegeven' en 'jij bijdehand, irritant meisje'.

Klap in gezicht

Ondanks dat de man boos wordt, besluit de vrouw het wijnglas aan Shannen te geven. Op dat moment geeft de man de serveerster een klap in het gezicht. Van de schrik rent Shannen weg.

"Het kwam totaal onverwachts voor mij. Iets wat naar mijn mening totaal niet verdiend was. Ik heb niet gescholden en heb het stel niet agressief benaderd."

Toen Shannen haar collega's had opgehaald om de man aan te spreken, was het stel al verdwenen. Ook op camerabeelden zijn de daders niet goed te zien. Daarom roept ze via Facebook mensen op zich te melden die iets hebben gezien of gehoord, daarmee wil ze alsnog het echtpaar opsporen.

Signalement

Shannen geeft in de oproep een signalement van het echtpaar. De man zou hebben gezegd dat hij een dokter of arts was. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en tussen de 55 tot 60 jaar oud. Ook droeg hij een klein brilletje. Zijn vrouw had halflang geblondeerd haar en is ongeveer 1.60 meter. Zij had een donkere, lange jas aan.

Naar omstandigheden gaat het goed met de Shannen. Ze heeft nog wel last van haar nek en oor.