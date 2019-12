Joy Beune naar WK afstanden op 1500 meter na derde plek bij NK

Joy Beune heeft zich verzekerd van een plek op de 1500 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City in februari. De Bornse kwam bij de NK afstanden in Heerenveen tot een tijd van 1.55,87 en werd daarmee derde.

Het was spannend voor Beune, want bij de start van de laatste rit stond ze tweede, waar de eerste drie een ticket pakken. Daarin werd Ireen Wüst tweede en Antoinette de Jong was langzamer. Zij werd vierde. De winst ging verrassend naar Melissa Wijfje in 1.55,65. Beune had een mindere start van het seizoen en miste de eerste wereldbekerwedstrijden.

Overige Overijsselaars

Carlijn Achtereekte uit Lettele greep naast een ticket. Zij werd met 1.56,60 vijfde. De Enschedese Jorien ter Mors begon goed, maar verloor aan het einde veel snelheid en kwam met 1.57,88 slechts tot de tiende tijd. Lotte van Beek uit Zwolle reed 1.59,07. Paulien Verhaar uit Enschede kwam tot 2.01,32.

WK allround en EK afstanden

Het toernooi is tevens een kwalificatiemoment voor de WK allround en EK afstanden. Voor het WK wordt een klassement opgemaakt van de 1500 en 3000 meter. Die staat morgen op het programma. De nummers één en twee van dat klassement zijn zeker van een ticket. Een derde ticket kan worden gepakt bij bij de NK allround van eind januari in Thialf.

Voor de EK afstanden is een matrix gemaakt omdat Nederland maar tien schaatssters in totaal mag afvaardigen. Na het toernooi op zondag komt daar meer duidelijkheid over. Winnares Wijfje is in ieder geval zeker van een ticket.