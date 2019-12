Vuurwerk uit Duitsland meenemen is strafbaar, maar er wordt nauwelijks gehandhaafd

Vandaag start in Nederland én in Duitsland de verkoop van vuurwerk. Bijna iedereen die vuurwerk in Duitsland koopt en meeneemt naar Nederland begaat een strafbaar feit. Dat zegt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, die tegelijkertijd aangeeft daarop nauwelijks te gaan handhaven.

Formeel gezien moet iedereen die vuurwerk vanuit het buitenland wil meenemen daarvoor eerst toestemming vragen aan de minister. En dat heeft niemand gedaan zegt inspecteur Reinder Ouwema, want dat is niet te doen.

Goedkoper

Vuurwerk is in Duitsland goedkoper en daarom bij Nederlanders in de grensregio populair. De Duitse handelaren maken minder kosten omdat ze te maken hebben met minder strenge regelgeving en veiligheidseisen. Ook de belasting is lager en de vuurwerkhandelaren in Duitsland berekenen vaak lagere marges. De kwaliteit van het consumentenvuurwerk en de eisen waaraan het moet voldoen is in beide landen vergelijkbaar.

Controles

De Inspectie houdt de komende dagen wel intensievere controles. Dat zal meer gericht zijn op illegaal vuurwerk en op zakelijke transporten van vuurwerk. Denk aan transporten van bunkers naar de verkooppunten. De controles zullen nauwelijks gericht zijn op vuurwerk dat door particulieren in Duitsland is gekocht. De inspecteurs gaan er vanuit dat het Duitse vuurwerk aan dezelfde Nederlandse eisen voldoet en er daarom geen extra risico is.

Maximaal 25 kilo

Bij controles op particulieren wordt er vooral op gelet dat iemand niet te veel meeneemt. Zo mag je in Nederland maximaal 25 kilo vuurwerk bij je hebben. Ook voor auto's geldt dat je daarin niet meer dan 25 kilo mag vervoeren. Nederlanders die over de grens vuurwerk kopen slaan vaak veel meer in. De inspecteurs weten dat. Ze letten de komende dagen onder meer op busjes.

Illegaal en afgekeurd

De afgelopen weken heeft de inspectie al diverse controles uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere partijen illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Ook bij een aantal legale vuurwerkhandelaren zijn bepaalde pakketten afgekeurd omdat die niet aan de eisen voldoen. De inspectie gaat er op toe zien dat deze pakketten niet alsnog worden verkocht of op de zwarte markt terecht komen.