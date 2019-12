Voorwerp waarmee Chantal (27) is doodgestoken niet gevonden tijdens zoekactie, wel andere spullen

De Almelose Chantal (27) werd tijdens kerstnacht in de straat Hampshire neergestoken nadat zij had gewerkt bij Grand Café De Twee Wezen. Gisteren zocht de politie met een drone in de buurt van het plaats delict naar het voorwerp waarmee de vrouw is neergestoken. Ook een bootje werd ingezet om in een vijver aan de straat te zoeken.

Voorwerpen

Wat de politie precies in het water heeft gevonden, is niet duidelijk. Ze meldt op haar website dat ze nog altijd op zoek is naar het voorwerp waarmee Chantal werd doodgestoken.

Een videocorrespondent zag gisteren wel dat er een schaar uit het water werd gehaald en in een zak werd gedaan. Er wordt onderzocht of de gevonden spullen iets met de dood van de 27-jarige Almelose te maken hebben.

Politie vindt schaar in vijver aan Hampshire waar Chantal de Vries werd doodgestoken (Foto: News United / Jack Huygens)

Voorarrest verlengd

De 27-jarige man die kort na het steekincident werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw moet langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de Hengeloër met veertien dagen verlengd.

De woning van de man is door een rechercheteam onderzocht. Of de politie iets heeft aangetroffen in het huis, is onduidelijk. Ook is nog niet bekend of er een relatie is tussen de man en het slachtoffer.

Trui

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de steekpartij. Naast het steekwapen is ze ook nog op zoek naar een trui van de 27-jarige verdachte. Hij zou het kledingstuk tijdens zijn loop- of vluchtroute uit hebben gedaan. De man liep vanaf de Hampshire in de richting van de Joseph Israëlsstraat, daar is hij opgepakt.

Ook wil de politie camerabeelden uit de buurt verzamelen waarop mogelijk het Almelose slachtoffer of de verdacht is te zien. Chantal liep vanaf grand café De Twee Wezen naar de parkeerplaats van de Hampshire waar ze haar auto had geparkeerd.



Gedenkplekken

Op de plek waar de vrouw werd neergestoken is een bloemenmonument ontstaan. Ook is een gedenkhoek ingericht in het grand café waar Chantal in de keuken werkte. Beide gedenkplekken worden drukbezocht.