Strafrechtadvocaat Jan Vlug: 'Advocatuur is geen spelletje meer, ze schieten je zomaar dood'

De moord op Wiersum heeft ertoe geleid dat strafrechtadvocaten zich ervan bewust zijn dat hun leven ook gevaar kan lopen. "Ik ben 28 jaar advocaat en al die tijd hebben ik en mijn collega's er nooit bij stilgestaan dat zoiets zou kunnen gebeuren", verklaarde Vlug.

Hij vervolgt: "Wij zagen ons optreden als een soort van intellectueel spelletje. Nu merk je dat dit geen spelletje meer is, want ze schieten je zomaar dood."

Rug naar het raam

Het besef dat strafrechtadvocaten slachtoffer kunnen worden van criminelen, beïnvloedt ook het dagelijkse leven van Jan Vlug. "De weken na de moord keek ik eerst naar links en rechts voordat ik mijn huis uit stapte."

Jan Vlug over dagelijks leven na de moord

Politiek opportunisme

In het onderzoek naar de moord op Derk Wiersum heeft justitie alles uit de kast gehaald. Vlug constateert dat dit ten koste gaat van het 'dagelijkse' politiewerk. Er is volgens hem geen sprake van 'meer blauw op straat'.

Vlug: "Het is politiek opportunisme. Wij zien alleen tekorten bij justitie, de rechtspraak en met name de politie. Mensen die aangifte willen doen, worden weggestuurd en van veel zaken hoor ik nooit meer iets."

Jan Vlug over meer blauw op straat

Verzakelijking

Vlug kreeg tijdens het radioprogramma bijval van Ger Vermeulen, die eerder dit jaar afscheid nam als vice-president van de rechtbank Overijssel. Hij constateert dat bezuinigingen leiden tot een verzakelijking bij rechtbanken, waardoor minder rechters meer zaken moeten doen.

Vermeulen over bezuinigingen

Strenger straffen

2019 was ook een jaar waarin rechters strenger gingen straffen. Vlug is niet blij mee met deze ontwikkeling. "Kennelijk wil de bevolking dat en een rechter is daar niet doof voor, maar je kunt niet iedereen levenslang geven. Zelfs in een land als Amerika komen ze daarvan terug. Ik geloof meer in TBS."

Het gehele programma is hier of via de podcast terug te luisteren