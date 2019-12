Multicultureel voetbaltoernooi nu belangrijker dan ooit

Voor de 35e keer wordt vandaag het multiculturele Auni voetbaltoernooi gehouden in Hengelo. Het is nu belangrijker dan ooit om verschillende culturen met elkaar te verbinden. "Want verbroedering leidt tot vriendschap", zegt organisator Auni Kandemir.

Het jaarlijkse Auni voetbaltoernooi in Hengelo is inmiddels een begrip in de wereld van het zaalvoetbal. Tot 21 uur vanavond wordt de hele dag fanatiek gevoetbald in sporthal Veldwijk in Hengelo. Teams komen uit het hele land en het toernooi heeft inmiddels zelfs naam gemaakt over de landsgrenzen.

Hard maar sportief

Antillianen, Turken, Iraniërs, Irakezen en Surinamers, het zijn slechts een paar culturen die vandaag in de sporthal te vinden zijn. Ze spelen samen in teams en er zijn ook landenteams die tegen elkaar strijden. Op het veld gaat het er hard maar sportief aan toe, na de wedstrijd wordt er samen geproost. Ruim twintig herenteams spelen tegen elkaar en er zijn voor het eerst ook vrouwenteams aangemeld.

Het begon ooit om de verschillende culturen in Nederland dichter bij elkaar te brengen. De toen 15-jarige Auni Kandemir uit Hengelo kreeg al snel succes en inmiddels organiseert Auni het toernooi voor de 35e keer.

15 jaar

Dat het toernooi dit jaar alsnog plaats vindt is vooral ook te danken aan de zoon van Auni. Door problemen met zijn gezondheid kon Auni dit jaar niet de tijd investeren die nodig is. De nu 15-jarige zoon Emre sprong bij en maakte dat alles weer perfect is geregeld. "Sponsoring heb ik gedaan, ik heb posters geplakt maar ik heb ook heel veel geregeld en gemaild", aldus de trotse jonge Kandemir.

Trots

Emre is trots op het toernooi én trots op zijn vader. Hij zou de organisatie later graag overnemen, hoewel zijn vader hem waarschuwde voor de hoeveelheid werk die er in de organisatie van een dergelijk evenement gaat zitten. "Dan zou ik de naam van het toernooi houden zoals het nu is. Ik ben er trots op dat mijn vader dit al zoveel jaren voor elkaar krijgt."